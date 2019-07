Pileflet er populært: At lære et håndværk giver ro i sindet

Der var stor koncentration i Væksthuset i Geografisk Have søndag eftermiddag, hvor 11 kvinder var samlet til kursus i pileflet. Et håndværk, der er populært, og som både er sjovt, udfordrende og kan give ro i en travl hverdag.

Kolding: - Foran to grene, bagom en, foran to grene, bagom en, lyder det faste mantra fra de 11 kvinder, der deltager på årets andet kursus i pileflet i Væksthuset i Geografisk Have. De sidder med hver deres træbund i skødet og forsøger alle at få de lange grene i pil til at makke ret, så de sidst på eftermiddagen kan tage en flettet kurv eller et fuglehus med hjem.

Netop det sidste er det, Malene Richert, håber på, bliver resultatet af hendes anstrengelser. Hun er sammen med sin veninde Lotte taget til pileflet, og de to kæmper nu med hver 12 lange grene, der stikker et godt stykke op i luften.

- Lotte og jeg kender hinanden, fordi vi tidligere har taget jagttegn sammen. Hun spurgte, om jeg ikke ville med til pileflet, og det, synes jeg da egentlig, lød meget hyggeligt, siger Malene Richert og uddyber:

- Jeg bor på en gård i Vamdrup, hvor vi har rigtig meget pil i baghaven, og jeg synes, det er fantastisk at lære at benytte sine hænder og naturens materialer på den her måde. Det er jo historisk set også et meget gammelt håndværk, og det er også med til at gøre det lidt specielt at lære, siger Malene Richert.