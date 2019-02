Pierre Legarth går efter posten som formand i Business Kolding

Erhvervslivet skal ride med på bølgen af digitalisering, og så skal Kolding tilbage i førertrøjen i Trekantområdet, lyder det fra erhvervsmanden Pierre Legarth, der håber at blive ny formand for Foreningen Business Kolding, der har godt 500 medlemsvirksomheder.

Kolding: Koldings erhvervsliv står godt. Men der er altid plads til forbedringer, og nu skal Kolding op og konkurrere med Vejle om, hvem der har førertrøjen på i Trekantområdet. Sådan lyder det fra erhvervsmanden Pierre Legarth, der i dag står bag blandt andet Pierre Ejendomme og Lasse Larsen Huse.

- Vi har et stærkt erhvervsliv i Kolding, og hvis vi står sammen, så står vi endnu stærkere. For mig handler det om at skabe et fællesskab i Kolding, og i sidste ende handler det om at skabe flere arbejdspladser, siger Pierre Legarth, der grundlagde sin formue med autolakeringsvirksomheden Pierre.dk, som han i 2016 solgte til en kapitalfond.

Torsdag holder Foreningen Business Kolding generalforsamling, og her vil Pierre Legarth stille op til repræsentantskabet, og bagefter gå efter en bestyrelsespost og altså formandsposten.

- Jeg fik en henvendelse fra Business Kolding, og efter grundig overvejelse har jeg besluttet at stille op til repræsentantskabet, og hvis jeg bliver valgt ind, så vil jeg også stille mig til rådighed for bestyrelsen og formandsposten, siger Pierre Legarth.

Foreningen Business Kolding arbejder for at skabe relationer mellem foreningens medlemmer og understøtte Fonden Business Koldings strategi. Fonden får hvert år cirka 11 millioner kroner af kommunen til at stå for den kommunale erhvervsfremme, mens foreningen får pengene ind fra medlemmerne.