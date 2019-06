Pierre Ejendomme vil skabe sundhedscenter i Midtpunkt: Det er skræddersyet til formålet

Pierre Ejendomme har købt Kolding Midtpunkt og vil nu samle flere sundhedsvirksomheder i bygningen, hvor der i forvejen er flere læger. - Det er skræddersyet til et stort sundhedscenter, siger Pierre Legarth. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Pierre Legarth, der står bag Pierre Ejendomme, planlægger at skabe et stort sundhedscenter på første sal i Kolding Midtpunkt, som han har købt af et konkursbo.

Kolding: Der er i forvejen mange sundhedsvirksomheder i Kolding Midtpunkt. Derfor er det oplagt at lokke flere sundhedsvirksomheder inden for på første sal af Kolding Midtpunkt, lyder vurderingen fra ejendomsinvestor Pierre Legarth, der har købt Kolding Midtpunkt for 72 millioner kroner af et konkursbo. Samlet er bygningen på 7600 kvadratmeter og består i dag af 22 udlejningsboliger og 14 erhvervslejemål, og så er der cirka 1000 kvadratmeter, der står tomme. Nu skal de ombygges til klinikker, der kan huse massører, fysioterapeuter og flere læger. I forvejen er der cirka 1500 kvadratmeter med sundhedsvirksomheder. - Beliggenheden er fremragende til et sundhedscenter. Der er i forvejen to lægeklinikker, en speciallæge, en tandlæge og en tandproteseklinik. Men der er mulighed for flere. Det kan være psykologer, fysioterapeuter, en kiropraktor og massører, siger Pierre Legarth.

- Set med mine øjne er det helt oplagt at skabe et sundhedscenter. Men problemet er nok, når du sidder i Aarhus, så har du ikke det samme fokus på en ejendom, der ligger i Kolding. Den trænger til lidt kærlighed. Pierre Legarth, direktør og ejer af Pierre Ejendomme

- Det kunne være, at man kunne lave en slags fællesreception i stueetagen og så indrette nogle fælles mødelokaler, siger Pierre Legarth, der selv har base i Bredgade lige overfor Kolding Midtpunkt. Foto: Google Streetview

Klumper sig sammen I første omgang havde Pierre Legarth planer om at ombygge lejemålene til boliger. Det er nu plan b. - Der er 500-700 parkeringspladser i midtbyen og meget kørende og gående trafik, og der er elevator i alle opgange. Set med mine øjne så passer det perfekt til et sundhedscenter. Det kunne være, at man kunne lave en slags fællesreception i stueetagen og så indrette nogle fælles mødelokaler, siger Pierre Legarth, der selv har base i Bredgade lige overfor Kolding Midtpunkt. - Set med mine øjne er det helt oplagt at skabe et sundhedscenter. Men problemet er nok, når du sidder i Aarhus, så har du ikke det samme fokus på en ejendom, der ligger i Kolding. Den trænger til lidt kærlighed, siger Pierre Legarth, der nu går i gang med at skabe et prospekt. - Jeg er ret sikker på, at de forskellige klinikker kunne bruge hinanden, og at de kan få nogle synergier. Jeg tror, at det er lidt ligesom, når du ser restaurationer, der klumper sig sammen. Det er en gevinst for alle i klumpen, siger Pierre Legarth, der vil markedsføre stedet som Byens Nye Sundhedscenter.