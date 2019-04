Pierre Ejendomme vil bygge i Seest: 80 nye boliger på vej i høring

I den bæredygtige bydel Kløvkær er et nyt boligprojekt med 80 boliger ved Max Jørgensens Vej på tegnebrættet. Plan-, bolig- og miljøudvalget sender derfor en lokalplan for området i høring.

Seest: Ejendoms- og udviklingsselskabet Pierre Ejendomme har planer om et stort boligprojekt ved Max Jørgensens Vej i Seest. Det kræver en lokalplan for området, og plan-, bolig- og miljøudvalget sender derfor et lokalplanforslag i høring i fem uger.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge 80 boliger fordelt på 20 byggefelter.

I 2013 vandt tegnestuen Dissing + Weitling architecture en konkurrence om at udforme Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger med et projekt på Kløvkær-grunden, Seest-ulykken tilbage i 2004 skabte store ødelæggelser i området. Byggeriet er nu færdigopført med Alfabo som bygherre, og det bæredygtige byggeri har været med til at forme en målsætning for Kløvkær-grunden om at skabe en bæredygtig bydel med fokus på grønne løsninger og fællesskab.

Lokalplanen lægger derfor blandt andet vægt på, at regnvandet skal bidrage til at udvikle et grønt miljø og derfor skal regnvandet håndteres på overfladen til gavn for dyre- og plantelivet. Desuden skal boligerne bygges, så de understøtter mødesteder og styrker fællesskabet i området.