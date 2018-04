Per har skabt sit eget køretøj, der giver tørvejr på cykelstien

Den nedlagte landejendom i Knud Strand er skiftet ud med et butikslokale i Christiansfeld, efter Per Alsløw Andersen har besluttet at skrue op for gassen i forretningen Carper Shoppen, hvor han sælger overdækkede el-knallerter, han selv har produceret i Kina.

- Jeg producerer selv knallerterne i Kina. Jeg har boet i Kina i ti år. Jeg har været konsulent, hvor jeg har hjulpet folk med kvalitetskontrol og effektivitet. Derigennem har jeg fået et samarbejde med en fabrik, der producerer de her knallerter, og her har jeg fået mit eget lille hjørne, hvor jeg producerer min Carper, siger Per Alsløw Andersen, der på lørdag åbner Carper Shoppen i Christiansfeld.

Per Alsløw Andersen har valgt at kalde sin egen version Carper. "Car" står for bil på engelsk, og "Per" henviser til hans fornavn.

Mere professionelt

For to år siden vendte han snuden hjemad til Knud Strand lige syd for Fjelstrup, og nu skruer han op for salget af sine elektriske cykler og overdækkede el-knallerter. Målgruppen er primært ældre, handicappede og gangbesværede, der vil have tørvejr.

- Der er mange, der kører i de små åbne scootere. Det kan være efter, at de er ramt af en hjerneblødning eller et slagtilfælde, og når de kører i de åbne scootere, så fortæller de, at de bliver helt blåfrosne. Her kommer de i tørvejr. Det er en stor hjælp for mange, siger Per Alsløw Andersen. Topfarten for de overdækkede scootere er 25 kilometer i timen, og de er at betragte som en cykel i forhold til færdselsloven.

I første omgang holder butikken åbent om lørdagen, men ambitionen er ret hurtigt at udvide åbningstiderne og på sigt få et par ansatte.

- Når folk skulle prøve min el-scootere, så kom de ud på min nedlagte landejendom. Så tog de en tur på en grusvej, og når de spurgte til service, så fortalte jeg, at der var et værksted i stalden. Jeg kunne bare se, at de ikke syntes, det var særligt professionelt. Nu er der kommet så meget gang i salget, at jeg er nødt til at komme tættere på kunderne. Og jeg er sikker på, at det hjælper, at de kan se, at jeg har butik og værksted, siger Per Alsløw Andersen, der er 57 år.