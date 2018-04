Per Larsen åbner Stafet For Livet i Kolding

Kolding: Per Larsen, vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og national ambassadør for Stafet For Livet, forhenværende chefpolitiinspektør i København og tidligere kræftpatient, åbner Stafet For Livet i Kolding. Han måtte med stor beklagelse melde afbud sidste år, men han er rigtig glad for i år at kunne åbne, oplyser formanden for Stafet For Livet Kolding, Marianne Mølbæk, i en pressemeddelelse.

Per Larsen har deltaget i flere af landets stafetter. Og hans opfordring er klar: - Det er en fantastisk øjenåbner at være med. Stafet For Livet er med til at bryde tabuet omkring kræft. Det er med til at skabe en dialog mellem patienter, pårørende og almindelig interesserede. Og sidst, men ikke mindst skaber det et fantastisk sammenhold og fællesskab i den fælles kamp mod kræft, siger Per Larsen.