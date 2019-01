Pensionsselskab på spring for at bygge seniorby og friplejehjem

Kolding: En hel lille bydel for seniorer og plejehjemsbeboere er i støbeskeen på et stykke privatejet jord ved Sletteskovvej i Nr. Bjert.

Det er Kolding Kommune, AP Pension og Danske Diakonhjem, der er i tæt dialog om at få opført et privat plejehjem, et seniorbofællesskab og senere flere boliger forbeholdt til ældre. Seniorbyen skal ligge i området nord for kirken og ældreboligerne på Basagervej.

Når parterne som ventet når til enighed, køber AP Pension jorden for at bygge løs.

- Konstruktionen er sådan, at vi køber jorden og bygger et friplejehjem for Danske Diakonhjem, som så er lejer hos os.

- Vi har tilsvarende projekter i gang i Horsens, Nørager og Haderslev, og hvis det lykkes at få en aftale i stand med Kolding Kommune, så går vi også i gang her med et friplejehjem og et seniorresort med boliger målrettet til det ældre segment, som kan trække på fælles faciliteter som spa, fitness, restaurant og café, forklarer direktør hos AP Ejendomme Peter Olsson.

Han oplyser, at der i givet fald bliver tale om en tre-cifret millioninvestering.

Hvornår regner I med at gå i gang?

- Hurtigst muligt. Så snart der er en aftale på plads, kan vi afslutte jordhandlen, og så går der den tid, det tager at få planforholdene i plads, før vi begynder at bygge, forklarer Peter Olsson.