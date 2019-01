Pensionist er lægdommer: Man kommer ind i en helt anden verden

Kolding Kommune har brug for at udskifte sine 300 lægdommere. Det er mennesker med forskelig alder, køn og job, som er med til at dømme i retsager sammen med en juridisk dommer. Hans-Kurt Gade fra Kolding er en af dem, som er med i det nuværende korps af lægdommere, og han synes, det er så spændende og vigtigt for samfundet, at han er parat til at tage en periode mere på fire år. Foto: Søren Gylling