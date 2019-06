Pengene er væltet ud af selskabet: Stor producent af malkeudstyr i alvorlige økonomiske problemer

- Vi har mange problemer. Der mangler intern kontrol i forhold til, hvordan vi laver forretning. Vi har ikke styr på, hvad det er for nogle priser, vi skal have for at lave en positiv forretning. Der manglede kontrol, og så kommer virksomheden helt ud af balance, siger Christian Ørum, der betegner 2018-regnskabet som meget utilfredsstillende.

Kolding: Udfordringerne tårnede sig op hos A4 Agri, der i efteråret satte en redningsaktion i værk, der skulle bringe virksomheden tilbage på sporet. Der var ikke styr på forretningsprocesserne, lyder det fra den administrerende direktør, Christian Ørum. Han satte sig på posten i marts, og han har netop præsenteret bestyrelsen for et underskud på 27 millioner kroner. De foregående to år har der været underskud på 11 og 17 millioner kroner.

A4 Agri der udvikler, fremstiller og sælger malkeanlæg, beskæftiger flere end 160 medarbejdere i Danmark, Holland og i deres enheder i Norge, Rusland og Frankrig. Både i det danske selskab, A/S S.A. Christensen & Co, og hollandske del af koncern, Hokofarm Group, er der udpeget en bestyrelse og ledelse. I den danske del forventer man i år at lave et positivt resultat, og i det hollandske forventer man at lave et nul-resultat.

Forventet lille plus i 2020

Virksomheden er ejet af Steen A. Christensen, der overtog direktørposten kortvarigt, da turn around-planen blev iværksat i efteråret 2018, og der blev indsat en ny bestyrelse. Udfordringen med likviditeten har betydet, at ejeren har stillet et lån på ti millioner kroner til rådighed i december 2018, og der er stillet et lån på yderligere ti millioner kroner til rådighed i juni 2019 for at sikre virksomhedens drift.

Rutsjeturen har betydet, at mandskabet er skåret ned fra omkring 180 til 160 fra december 2018 til i dag, og der sidder i dag omkring 80 medarbejdere på hovedkontoret i Kolding. Direktøren er fortrøstningsfuld i forhold til de kommende år, når det gælder om at sælge malkeanlæg på verdensmarkedet.

- Vores produkter er generelt set meget velansete. Vi har en god platform, og der er en fornuftig efterspørgsel i markedet, og så er der et potentiale i, at vi bliver bedre til at hjælpe vores kunder med at have succes med vores anlæg, siger Christian Ørum.

Tallene for de første fem måneder ser gode ud, man ligger over budgettet, og direktøren forventer derfor, at virksomheden kan præsentere et lille positivt resultat før skat i 2020.