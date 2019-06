Formand for byrådets lokaldemokratiudvalg, Ole Alsted (V), tror ikke på, at der bliver sat penge af til udviklingsplanen for Arena Syds fremtid i efterårets budgetforhandlinger. - Men dejligt, at vi har en ønskeseddel, siger han.

Vamdrup: Borgerne i Vamdrup skal ikke sætte næsen op efter, at politikerne i Kolding Byråd sætter penge af til at realisere hverken hele eller dele af den flotte visionsplan for Arena Syds fremtid, som de netop er blevet færdige med at lave. Det konstaterer formanden for byrådets lokaldemokratiudvalg, Ole Alsted (V), i forbindelse med, at udviklerne af planen - herunder Arena Syd og Vamdrup Byforum - netop har afleveret planen til Kolding Kommune. - Det her er en sag, vi tager til efterretning og vil bruge som en slags opslagsværk. Helhedsplanen ser rigtig spændende ud, og den er fyldt med spændende elementer. Men vi er i en kommune, hvor økonomien er stram i øjeblikket, så jeg kan ikke forestille mig, at planen kommer til at indgå i budgetforhandlingerne i år. Men måske næste år, siger Alsted, som nævner, at ønskerne til en ny svømmehal rent økonomisk fylder det meste i helhedsplanen - nemlig med 62 af de 92 millioner kroner, som planen skønnes at koste. - Og den sag skal fritids- og idrætsudvalget jo forholde sig til, påpeger han.

Puljemidler Men Ole Alsted fastslår, at det er dejligt, at hans udvalg nu har en ønskeseddel for Arena Syd, som borgerne i Vamdrup selv har lavet. - For vi strækker os altid langt for at imødekomme de ønsker, borgerne selv har. For så kan vi stole på, at der er opbakning i lokalområdet. Det gør det meget lettere for os som politikere at træffe beslutninger, siger han. Ole Alsted håber, at helhedsplanen hurtigt kommer i hvert fald et lille stykke hen ad vejen med de borgerplansmidler, som allerede er sat af på kommunens budget. Til Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld er der afsat 900.000 kroner til hver i de såkaldte borgerplansmilder. I år er en del af borgerplansmidlerne til Vamdrup gået til fornyelsen af Kinotorvet, som er en del af den særskilte udviklingsplan for Vamdrup, som Vamdrup Byforum har stået i spidsen for.