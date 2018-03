Penge til seniorer skulle skabe sammenhold med gav splid

Opland: Penge fra puljen Senior Bestemmer har betalt en billardstue i Christiansfeld, eftermiddagshygge på Lindely i Vamdrup og et el-klaver, der har base i Aktivitetshuset i Lunderskov. - Der er kommet rigtig mange gode ting ud Senior Bestemmer, men initiativet har også givet splid i lokalsamfundene i forhold til dem, der ikke har fået penge til deres projekter. Og fordi tanken var det stik modsatte, nemlig at skabe sammenhold, så har vi i seniorudvalget besluttet, at det skal gribes an på en anden måde, fortæller seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF). Han har fået henvendelser om problemerne. - Der er også nogen, der har skrevet vrede opslag på Facebook om det, fortæller han. Senior Bestemmer fungerede på den måde, at de tre oplandsbyer og Sydvestkvarteret i Kolding alle fik en pulje på 50.000 kroner. Så skulle borgerne i områderne komme med forslag til, hvad pengene skulle bruges til. Herefter skulle der på demokratisk vis stemmes om, hvilke forslag, der skulle gennemføres. Projektet er nu afsluttet.

Der var også en ekstra pulje, som alle kunne søge penge fra.