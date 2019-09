Penge til fattige børn blev i puljen: - Det er ærgerligt og skuffende

Karina Lorentzen (SF) stod sidste sommer bag forslaget om at oprette en pengepulje til børn i økonomisk trængte familier. Hun fortæller, social- og sundhedsudvalget det første år to gange forgæves bad forvaltningen om en tilbagemelding på ordningen.

- Så jeg skrev til forvaltningen og forslog, at ordningen skulle stå der, så folk ved, at den findes.

Karina Lorentzen, der ved seneste valg blev genvalgt til Folketinget, nævner, at hun er blevet kontaktet af en borger, der gjorde opmærksom på, at man ikke kan finde noget om ordningen på Kolding Kommunes hjemmeside.

- Det er ærgerlig og skuffende, at der ikke blev udbetalt penge fra puljen det første år, den eksisterede. Jeg tænker, at det måske er blevet gjort lidt mere besværligt end som så at få ordningen ud at leve.

Kolding: Karina Lorentzen (SF) foreslog, at puljen med penge til børn i økonomisk trængte familier skulle afsættes sidste sommer, da hun var formand for Kolding Kommunes social- og sundhedsudvalg.

Det er ærgerlig og skuffende, at der ikke blev udbetalt penge fra puljen det første år, den eksisterede. Jeg tænker, at det måske er blevet gjort lidt mere besværligt end som så, at få ordningen ud at leve.

Børnenes fællesskaber

Karina Lorentzen er tidligere lærer og har set, hvad der sker, når børn ikke kan deltage i for eksempel børnefødselsdag, fordi familien har svært ved at afse penge til en gave.

- Så bruger børnene mange kræfter på at gemme sig og dække over, at familien har det svært økonomisk. Puljen skal hjælpe de børn, så de ikke falder ud af fællesskabet. I udvalget bad vi to gange om at få en tilbagerapportering på initiativet, men det fik vi ikke. Forvaltningen har haft meget travlt med at få strategien "Selvværd og sammenhæng" ført ud i livet. Måske er det et udtryk for overbelastning i systemet, siger hun.

Karina Lorentzen kan ikke forestille sig, at der ikke er behov for den økonomiske støtte.

- Det er ikke så lang tid siden, at fagforbundet 3F havde en artikel om, at der på nogle skoler er store udfordringer med børn, der ikke kan betale ting som lejrskoler. Det er klart, at vi ikke skal lave en pulje, hvis behovet ikke er der eller hvis det alligevel bliver dækket på anden vis. Men det er ikke mit indtryk, at alt bliver dækker, siger folketingsmedlemmet.