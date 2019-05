Kolding: Hvis man forestiller sig en swingende jazzkoncert, hvor der bliver danset foran orkestret, og hvor publikum klapper og pifter mellem numrene, så kan man også forestille sig humøret lige nu hos Jazz i Trekanten.

Foreningen, der har som hovedaktivitet at lave en jazzfestival i Trekantområdet, har nemlig netop modtaget 900.000 kroner fra Spar Nord Fonden. Pengene falder med 300.000 kroner i hvert af de kommende tre år.

- Det er en meget vigtig donation. Når vi ved allerede nu, at vi får så stor et beløb for hvert af de kommende tre år, så betyder det, at vi har langt mere ro på, når vi udvikler på vores aktiviteter, som jo omfatter en del mere end blot festivalen, siger Karsten Bech, der er sekretariatschef hos Jazz i Trekanten, der holder til i Nicolai-komplekset i Kolding.

Han understreger, at de 900.000 kroner kommer hele Trekantområdet til gode i form af koncerter og initiativer, der på forskellig vis er med til at sætte jazz på landkortet.

Med den nye bevilling nærmer Jazz i Trekanten sig et årligt budget på to millioner kroner. Det runde tal forventer man at nå næste år, hvis foreningen får held med andre af sine planlagte ansøgninger.

- Donationen fra Spar Nord Fonden betyder ikke kun, at vi kan øge antallet af vores aktiviteter, med pengene har vi også mulighed for at hæve kvalitet af det, vi laver, siger Morten Weeth, der er formand for bestyrelsen i Jazz i Trekanten.