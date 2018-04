Pendlere skældte borgmesteren ud, da de blev tilbudt bolig i Skovparken

Ingen pendlere har brugt muligheden for at springe boligkøen over for at flytte ind i Skovparken. Faktisk har borgmester Jørn Pedersen fået skæld ud af to pendlere, fordi de blev tilbudt en almen bolig der. Arkivfoto: Claus Thorsted

De seneste to år er der ikke én eneste pendler, der har benyttet muligheden for at komme foran i boligkøen for at flytte ind i Skovparken. Faktisk har et par pendlere kontaktet borgmesteren og skældt ham ud, fordi de er blevet tilbudt en lejlighed i et udsat boligområde.

Kolding: Pendlere med fast arbejde i Kolding fik for snart to år siden mulighed for at springe ventelisterne over, hvis de ville flytte til udvalgte almene boliger i Kolding. Skovparken og Munkebo er med på listen over de steder, hvor pendlere kan undgå boligkø. Men foreløbig er der ikke én eneste pendler, der via ordningen er flyttet ind i Skovparken. Faktisk er borgmester Jørn Pedersen (V) blevet ringet op af to pendlere, der har skældt ham ud, fordi de blev tilbudt en bolig i et område, der står på regeringens ghettoliste. - De formulerede sig forskelligt, men budskabet var det samme. Nemlig at jeg ikke seriøst kunne mene, at vi henviste dem til et udsat boligområde, når vi gerne ville have dem til at flytte til Kolding, fortæller borgmesteren. Han prøvede at forklare, at Skovparken er et attraktivt område, og opfordrede dem til at lægge vejen forbi. - Det er rigtigt, at Skovparken er på ghettolisten, men det burde den ikke være, og det ville sikkert også være deres oplevelse, hvis de lagde vejen forbi, siger Jørn Pedersen.

Pendlerordning I maj 2016 trådte pendlerordning i kraft. Det er et tilbud, der giver pendlere mulighed for at springe boligkøen over. For at nyde fordel af ordningen skal ansøgere blandt andet have fast job i Kolding og bolig uden for kommunegrænsen.Bovia og Lejerbo tilbyder boliger i henholdsvis Skovparken og Munkebo i pendlerordningen.



Hos Bovia har ingen pendlere sagt ja tak til at bo i Skovparken, og i alt to pendlere har fået en bolig via pendlerordningen. Det er i Brændkjærgade og på Snerlevej.



Hos Lejerbo har seks pendlere sagt ja tak til en bolig i Munkebo, og her har i alt 31 borgere benyttet sig af pendlerordningen i andre afdelinger.

Seks pendlere til Munkebo Per Nielsen, der er direktør i Bovia, oplyser, at siden ordningen trådte i kraft i maj 2016 har to pendlere gjort brug af den hos Bovia. Den ene har fået en bolig i Brændkjærgade, den anden på Snerlevej. Lejerbo er den anden store boligorganisation i Kolding, der er med i ordningen. Her har i alt seks pendlere sagt ja tak til en bolig i Munkebo, der ligesom Skovparken står på regeringens liste med landets 16 hårdeste ghettoområder. I alt 31 pendlere har fået en Lejerbo-bolig gennem pendlerordningen. - Det er få pendlere, der siger ja tak til en bolig hos os. Der er mange, der trække følehornene til sig, når de hører, at de kan bo i Munkebo. Det er ikke så meget fordi, det er Munkebo, men fordi området har et ghettostempel. Når jeg kigger på området og dem, der bor der, så er det en meget uretfærdig betegnelse. Vi anbefaler altid folk at tage ud og se på den tilbudte bolig. Problemet er, at hvis du bare nævner Skovparken eller Munkebo, så er næsten alle allerede parate til at lægge røret på, siger Bent Jacobsen, der er formand for Lejerbo Kolding.