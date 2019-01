Pelsdyr bliver flere og flere: Lokal forening vil bekæmpe mårhunden

Gunnar Bennedsen (forrest) er jæger og arbejder blandt med at regulere råger for Kolding Kommune. Nu har han også sat sig i spidsen for en indsats mod mårhunden, for Gunnar er næstformand i den nye forening Mårhunden Trekanten, som holder sin stiftende generalforsamlng i marts. Foto: Jonas Brønd Nielsen

- Vi kan ikke udrydde mårhunden, men vi kan begrænse den. Sådan siger Gunnar Bennedsen fra Viuf, der er næstformand i Mårhund Trekanten. Den nye forening vil styrke indsatsen mod mårhunden, der er en trussel mod andre dyr.

Kolding: Sidste år blev der dræbt 25 mårhunde i Kolding Kommune. Det er i hvert fald det antal, som jæger Gunnar Bennedsen fra Viuf har kendskab til. Han ser gerne, at mange flere mårhunde bliver udryddet i lokalområdet, og han ønsker også, at registreringen af dræbte og observerede mårhunde bliver bedre. - Registreringen er vigtig, for vi har brug for så meget viden som muligt om problemets omfang. Og når vi ved, hvor mårhundene er dræbt eller set, så ved vi også, hvor vi skal sætte ind, for hvis der for eksempel er set en mårhund et sted i Bramdrup Skov, så er der næsten altid flere i samme område, siger Gunnar Bennedsen. Derfor bakker han op om den nye forening Mårhund Trekanten, hvor han er blevet næstformand i bestyrelsen. - Vi kan ikke udrydde mårhunden, men vi kan begrænse den. Og det er der brug for. I øjeblikket gør vi for lidt i lokalområdet, mener Gunnar, der selv har dræbt fem mårhunde i fjor, og han har flere fotos af mårhunde, der er fanget i linsen på jagtkameraer placeret rundt omkring i kommunen.

Mårhund Trekanten Mårhund Trekanten forventer at afholde generalforsamling i foråret 2019, hvor interesserede kan komme og høre mere om foreningens visioner samt planerne for reguleringsarbejdet.Foreningen er opstået i forlængelse af den seneste opfordring fra miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, hvor han opfordrer jægere til at slå sig sammen og bekæmpe mårhunden.



Det er en forening under Danmarks Jægerforbund, og den opererer inden for de gældende love og regler vedrørende regulering af invasive arter.



Mårhund fanget på et overvågningskamera, som Gunnar Bennedsen har adgang til. Når han ser et dyr på kameraet, advarer han en lokal jæger, som tager ud for at skyde dyret. Privatfoto

Mårhund plager alle Mårhunden betegnes som en invasiv art, og den må derfor reguleres hele året. Her spiller de danske jægere en væsentlig rolle i det omfattende reguleringsarbejde. På trods af jægernes hidtidige indsats er problemet stadig ude af kontrol, mener folkene bag Mårhund Trekanten, som er stiftet for at styrke koordineringen og samarbejdet i kampen mod mårhunden. - I Mårhund Trekanten er vi bange for, at mårhunden vil ødelægge bestandene af jordrugende fugle, padder og mindre pattedyr, hvis vi ikke laver en effektiv fælles indsats, siger formand for foreningen, Mikkel Sørensen. Årsagen er, at mårhunden får mange unger - 11 hvalpe i gennemsnit - og så er den yderst tilpasningsdygtig og kan overleve overalt i den danske natur. - Vi mister alle lidt af vores fælles passion for naturen, hvis biodiversiteten tvinges i bund af én art, mener Mikkel Sørensen.

Kræver stor indsats Derfor vil foreningen gå i front for et bredt samarbejde mellem Trekantområdets naturbrugere, jægere, foreninger og kommuner, så indsatsen kan koordineres og skabe de bedste resultater. Der er blandt andet brug for såkaldte bait-pladser til at lokke mårhunden frem, der skal sættes fælder op og skydes dyr. - Vi er klar over, at det koster både tid, penge og nattesøvn for vores medlemmer, da mårhunden mest er aktiv om natten. Derudover er udstyr, foder samt fælder en dyr investering. Derfor er vi ved at søge midler til reguleringsarbejdet fra offentlige instanser, men også sponsorer og donatorer som kan være interesseret i at støtte op om sagen, formand siger Mikkel Sørensen.