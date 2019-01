Patienterne på skadestuen på Kolding Sygehus er blandt landets mest tilfredse - men ventetiden skal forbedres

Kolding: Patienterne i akutmodtagelsen på Kolding Sygehus er nogle af landets allermest tilfredse. Det viser den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som blev offentliggjort tirsdag.

Undersøgelsen viser nemlig, at akutmodtagelsen på Kolding Sygehus opnår en gennemsnitsscore på 4,06 ud af 5, efter patienterne er blevet spurgt om, hvor tilfredse de alt i alt har været med deres besøg. Det er det femtehøjeste i Danmark, hvor der i alt findes 24 akutmodtagelser.

- Vi er helt vildt glade for, at vi ligger så godt. Det er rart, og det betyder, at vi gør noget rigtigt, siger Poul Henning Madsen, der er ledende overlæge på akutafdelingen.

Overlægen peger blandt andet på et veluddannet personale som årsagen til, at akutafdelingen scorer så høje karakterer.

- Jeg tænker, at fundamentet for, at patienterne kan være tilfredse og får den rigtige behandling, er, at personalet er veluddannet. Hvis de ting ikke er i orden, så kan det ikke lykkes at give patienterne en behandling, de er glade for, siger Poul Henning Madsen.