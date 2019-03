Patienter med mæslinger vil ikke blive indlagt på Kolding Sygehus

Det er kun i få tilfælde, at patienter vil skulle indlægges med mæslinger. Men skulle det ske, bliver det ikke på Kolding Sygehus. Planen er nemlig, at patienterne skal i isolation i Odense.

- Der kan jo være tilfælde, hvor man ikke har fået mistanke fra starten, så hvis de kommer her, bliver de isoleret her på sygehuset. Læger og sygeplejersker vil så skulle trække i særlige kitler og masker, siger Poul Henning Madsen.

Det er vigtigt , at du henvender dig til din egen læge, hvis du har mistanke om, at du har mæslinger. Du skal ringe , før du tager til lægen, så du ikke smitter de andre patienter i venteværelset. Mæslinger er meget smitsomt, og alle, der ikke tidligere har haft mæslinger eller er vaccineret mod mæslinger, kan smittes. Har man mæslinger , kan man smitte andre fra otte dage efter, at man selv er blevet smittet.

Det er primært uvaccinerede børn, der er i fare for at blive smittet med mæslinger. På børneafdelingen er man klar til at skulle tage imod patienter med mæslinger.

- Vi har isolationsstuer her på børneafdelingen, og vi har vores retningslinjer klar for, hvad vi skal gøre, hvis der skulle komme nogle med mæslinger, siger Thomas Houmann Petersen, der er ledende overlæge på børneafdelingen.

To danskere blev smittet af mæslinger, efter de havde været på skiferie i Val Thorens i Frankrig. I netop Val Thorens har der været et udbrud af mæslinger. Siden er en ung mand fra Nordsjælland blevet smittet med mæslinger på et skisportssted i Sydsverige, lige som en museumsgæst i Greve og en medarbejder på HF og VUC Odense også blevet smittet.

- Det her kunne jo være en god mulighed for dem, der ikke er vaccineret, til at blive det, så man gør risikoen for mæslinger i Danmark mindre, siger Thomas Houmann Petersen.

Sygdommen er meget smitsom, men der er ikke nogen grund til at gå rundt og frygte sygdommen, understreger både Thomas Houmann Petersen og Poul Henning Madsen.

- Det skal man ikke, for de fleste er vaccineret mod mæslinger. Samtidig er der ikke mange, der har det, og hvis man skulle blive syg alligevel, ender de fleste ikke med at blive meget syge, siger Poul Henning Madsen.