Kolding: På forsiden af partiet Stram Kurs' hjemmeside står der, "der er brug for, at et stort antal muslimer hvert år forlader landet". Klikker man sig videre ind på partiets udlændingepolitik, hedder det, at "det er partiets politik, at islam skal være forbudt i Danmark".

De seneste uger har partiets formand, Rasmus Paludan, turneret rundt i landet med en række demonstrationer for at brede partiets budskaber. På søndag rammer demonstrationerne Kolding, men faktisk gør partiformanden sit indtog i byen allerede om lørdagen. Her står den på en bytur i Koldings natteliv.

- Det er med et politisk formål, for jeg prædiker, at man ikke skal være bange for at gå i byen som en stolt, dansk mand. Derfor er jeg nødt til selv at gå i byen, siger Rasmus Paludan.

Formanden og hans støtter var også i byen, da han lagde vejen forbi Haderslev forrige lørdag, og her var politiet til stede under byturen. Demonstrationen dagen efter medførte fire sigtelser. Rasmus Paludan optager sine demonstrationer på video, og det er blevet populært blandt unge skoleelever at dele videoerne på sociale medier.

Hvorfor kommer I til Kolding?

- Der er en stor ghetto, der hedder Skovparken, og derfor er det superrelevant for os at komme her og demonstrere mod stedets kriminelle samfundstabere, siger Rasmus Paludan.