Parkeringsplads omdannes til park for sidste gang - men idéen lever videre

For fjerde og sidste gang bliver parkeringspladsen ved biblioteket dækket med rullegræs denne sommer. Men hvad skal der så ske? Kulturudvalgsformand håber, at parken kan fortsætte i en billigere variant, hvor man stadig lukker for parkering i en periode.

Kolding: I 2016 blev parkeringspladsen Sneglen for første gang omdannet til en midlertidig bibliotekspark, og det sker igen i år - for fjerde og sidste gang. Men selv om der ikke længere er politisk opbakning til at bruge mange penge hvert år på at anlægge en midlertidig park, som skal skabe byliv ved biblioteket, så mener kulturudvalgets formand, Jesper Elkjær (R), at man godt kan lade ideen leve videre i en model, der er langt mindre krævende rent økonomisk. - Jeg tænker, at vi nok ikke længere går ud og bevilger en masse penge til at lægge rullegræs ud over parkeringspladsen, men min ambition er, at vi fortsat lukker for parkering i nogle måneder, så vi kan stille område til rådighed for forskellige kulturaktører, sådan som vi gør nu, siger Jesper Elkjær, efter at kulturudvalget netop har haft planerne for dette års bibliotekspark oppe at vende på sit seneste møde.

Parken Biblioteksparken blev etableret første gang i forbindelse med Kulturnatten i 2016.Formålet var at iscenesætte nogle af mulighederne for at skabe liv og aktivitet, som beskrevet i den netop vedtagne "Helhedsplan for bymidten".



I år bliver parken etableret med åbning den 5. august og fem uger frem.

Rullegræs gør ikke forskellen Sidste sommer var gruppeformand Poul Erik Jensen (S) ude at kritisere, at kommunen med den hidtidige aftale har brugt 170.000 kroner årligt på at anlægge en park, som hver sommer kun har været åben i fem uger. Og Jesper Elkjær erkender, at der næppe er politisk opbakning til at fortsætte som hidtil, men for ham at se, kan ideen bag parken sagtens fungere uden eksempelvis den dyre rullegræs. - Det er jo ikke rullegræs, der gør hele forskellen. Det kan sagtens blive vildt godt alligevel, siger han. Og så minder han om, at det ikke længere vil være helt så dyrt som hidtil at lukke for parkering i nogle uger: - Det koster ikke noget at fjerne parkering, for den er jo gratis. Før var det et argument, at så manglede vi en indtægt, siger han. Jesper Elkjær ser for sig, at man engang i efteråret kan spørge sig frit for i kultur- og fritidslivet, hvem der kunne tænke sig at være med til at skabe liv foran biblioteket i nogle uger hen over sommeren. - Og det kunne også være noget med streetfood, siger han.

Poul Erik Jensen: En god idé Poul Erik Jensen (S), der kritiserede at bruge en større sum på en midlertidig park, er positiv overfor at lade selve grundideen fortsætte. Han kan godt støtte, at man lukker for parkering i en periode og lader pladsen bruge til folkeliv af forskellig slags. - Vi er klart fortalere for, at vi skaber så meget byliv som mulig, men det har bare ikke været en god idé at bruge mange penge på at etablere en midlertidig park i en tid, hvor vi som kommune står og mangler penge, siger Poul Erik Jensen. Han føjer til: - Helt overordnet håber jeg, vi på et tidspunkt for råd til at etablere en permanent løsning, så vi har en bibliotekspark med udsigt over Slotssøen og til Koldinghus. Det er en løsning, vi håber på sigt.

Park under planlægning I Biblioteksparken 2019, som åbner den 5. august, arbejdes der med en tematisering af ugerne, så forskellige interessenter kan komme i spil. Det betyder, at hver lørdag i perioden vil der være en temadag om et af de seks udvalgte teamer: kreativitet/kunst, musik, litteratur, bevægelse/sund kost, natur/outdoor og bæredygtighed/upcycling. Det vil også være muligt at lave arrangementer, som ligger uden for temadagene, og man kan lave event, der strækker sig over flere dage. I år etableres tre loungezoner, som forvaltningen inviterer eksterne aktører til at designe og bygge op. Det kan eksempelvis være studerende fra Designskolen, der vil prøve kræfter med et konkret projekt. Der planlægges desuden et åbningsarrangement i starten af august 2019 og et afslutningsarrangement i midten af september 2019.