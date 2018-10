Parcelhus i Kolding får en af årets arkitekturpriser

Prisvinder: Troensevej 7, Kolding - ombygning af et parcelhus i Kolding. Det oprindelige hus har fået et nyt, moderne udtryk med en stilfærdig, men elegant opgradering og opdatering af huset, som giver en helt ny åbenhed. Bedømmelsesudvalget udtaler: "En gennemtænkt og veludført omdannelse af et typisk dansk parcelhus, der bringer eksisterende og nye boligkvaliteter i spil?. Ejer: Peter Kraglund og Christina Weidenhammer Hansen, Entreprenør: BO Plan A/S og Arkitekt: DNA Arkitekter. Pressefoto

1085 borgerne stemte, inden årets arkitekturpriser blev uddelt hos Kolding Kommune. Mandag fejrede man Arkitekturens Dag, og i Kolding skete det blandt andet ved at uddele de traditionsrige priser for god arkitektur.

Kolding: Som altid var det ét af højdepunkterne på Arkitekturens Dag i Kolding, at priserne for god arkitektur blev uddelt ved en ceremoni på Nicolai Scene. Årets prisbelønning af god arkitektur sker med udgangspunkt i forrige års byggerier, og i år kunne årets bedømmelsesudvalg vælge mellem 18 bygningsværker i flere forskellige kategorier som privat boligbyggeri, erhvervsbyggeri, og bygnings- og byforbedringer. Årets ret omfattende liste bærer præg af en positiv udvikling i boligbyggeriet, lyder vurderingen fra Kolding Kommune, som også ser tegn på, at der er gang i byggeriet hos kommunens virksomheder. Der har været flere gode eksempler på andre typer af anlæg end byggeri og endelig har renoveringer af eksisterende byggerier igen i år været godt repræsenteret. Bedømmelsesudvalget har i år valgt at præmiere tre emner. Det gælder et parcelhus på Troensevej, Jordrup Bypark og en nye servicebygning ved Genforeningspladsen ved Christiansfeld. Derudover fik fem byggerier og anlæg hædrende omtale. Det gælder udvidelsen af Vetaphones administrationsbygning på Fabriksvej i Kolding syd, Kolding Sundhedscenter, renoveringen af funkisbyggeriet "Nørreport" på hjørnet af Vejlevej og Skovbogade i Kolding, guldtunnellen med lys- og lydinstallationer under Kongebrogade ved Kolding Å og nye værkstedsbygninger til foreningen Kolding Miniby.

Prisvinder: Jordrup Bypark. På en lille, uudnyttet græsplæne midt i Jordrup har man opnået et reelt løft af bymiljøet. Bedømmelsesudvalget udtaler om Jordrup Bypark: ?Et veldisponeret og fint indpasset anlæg, der bidrager til landsbymiljøet som et vigtigt samlingspunkt?. Initiativ: Lokal arbejdsgruppe i Jordrup, Bygherre: Kolding Kommune, Rådgiver: moos + looft, Anlæg: Kjeld Larsen & Søn, Træarbejde: Hansenberg. Pressefoto

Borgernes favorit Også i år har borgerne kunnet pege på deres favoritarkitektur, og igen i år har afstemningen været noget af et tilløbsstykke. Der blev afgivet i alt 1085 stemmer i år på Kommunens hjemmeside, og det slår sidste års rekord. Borgerne kunne vælge mellem 18 byggerier eller anlæg og med næsten 20 procent af de afgivne stemmer blev Aabakken 4 valgt som årets favorit - efterfulgt af minibyens nye værkstedsbygning og renoveringen af Nørreport, som fik henholdsvis 14 og 11 procent af stemmerne. Bedømmelsesudvalget består af seks medlemmer. To er udpeget af byrådet. Det er Birgitte Kragh, der er formand for plan-, bolig og miljøudvalget, og Jesper Elkjær, der er formand for kulturudvalget. Desuden har Arkitektforeningen udpeget to medlemmer som fagdommere. Det er arkitekterne Anja Rolvung, København, og Aksel Fyhn, Herning. Endelig deltager by- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen og stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen fra By- og Udviklingsforvaltningen.

Prisvinder: En ny servicebygning ved Genforeningspladsen i Christiansfeld. Det er et byggeri i særklasse, som løser mange behov på en god måde og med et enkelt reb. Bedømmelsesudvalget udtaler om servicebygningen i Christiansfeld: ?Et særdeles smukt byggeri, der løser en række jordnære behov i en elegant balancegang mellem tradition og nutidighed?. Ejer: Kolding Kommune, Entreprenør: Preben Johansen, Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet, Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning. Pressefoto

Borgerfavorit: Aabakken 4. Byggeriet løb med næsten tyve procent af de afgivne stemmer. Pressefoto

Hædrende omtale: Renoveringen af Nørreport, Kolding. I Kolding er der ikke opført mange byggerier i den modernistiske funkis-stil fra 20?erne og 30?erne, som er kendetegnet ved rene linjer og et dynamisk formsprog. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til istandsættelsen af ?Nørreport? for ?en omhyggelig og effektfuld istandsættelse, der viser forståelse for byggeriets arkitektoniske kulturarv og placering i Koldings bybillede?. Ejer: Ejerforeningen Nørreport, rådgiver: murerfirmaet Frost og Ziegermann. Pressefoto

Hædrende omtale: Guldtunnellen med lys- og lydinstallationer under Kongebrogade. Med etableringen af en ny gangtunnel under Kongebrogade er der taget endnu et skridt i retning af at binde Åstederne sammen via et ubrudt stiforløb. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til guldtunnelen under Kongebrogade for ? tilføjelsen af et nyt poetisk oplevelsesrum ved løsningen af et konkret behov for at binde stiforløbet langs Kolding Å sammen?. Ejer: Kolding Kommune, rådgivning og design: Cowi, entreprenør: Jorton A/S, lys: Gobo and Highligh A/S, lyd: Syddansk Universitet, Sonic College. Pressefoto

Foto: unknown Hædrende omtale: Udvidelsen af Vetaphones administrationsbygning på Fabriksvej. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til den nye administration for Vetaphone for ?et overbevisende og enkelt arkitektonisk greb, der skaber gode rumlige kvaliteter og giver byggeriet karakter?. Ejer: Vetaphone, entreprenør: DN Construction, arkitekt: RUM arkitekter, ingeniør: Almbjerg A/S. Pressefoto

Hædrende omtale: Kolding Sundhedscenter. Kolding Kommunes nye sundhedscenter er opført i to etaper. Med færdiggørelsen af huset ved opførelse af etape 2 er der lagt stor vægt på ankomsten til huset for de mange daglige brugere. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til byggeriet af Kolding Sundhedscenter for ?en enkel arkitektur med fokus på kvalitet, der danner en flot og imødekommende ramme omkring husets aktiviteter?. Ejer: Kolding Kommune, entreprenør: Hoffmann, arkitekt: GPP Arkitekter. Pressefoto

Foto: unknown Hædrende omtale: Værkstedsbygninger til Kolding Miniby. Udvalget ønsker at give hædrende omtale til de nye værkstedsfaciliteter ved minibyen for ?en veludført ny ramme om det fællesskab og den foretagsomhed der kendetegner miljøet omkring Kolding miniby?. Ejer: Kolding Miniby, rådgiver: Falk Petersen A/S. Pressefoto