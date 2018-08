Virksomheden, der er ejet af britiske Royal Mail, har således løftet omsætningen med cirka 204 millioner kroner fra 1,148 milliarder kroner til 1,353 milliarder kroner. Dermed fortsætter virksomheden med at vokse i Danmark.

Virksomhedens seneste regnskab for det danske selskab, der dækker fra frem til udgangen af marts, viser, at flere danske kunder vælger GLS, når de skal sende en pakke.

Kolding: De britiske ejere af GLS har grund til at være godt tilfreds med resultaterne i det danske datterselskaber, der har hovedkontor i Kolding.

GLS Denmark er en af de største pakkedistributører i Danmark. Virksomheden har hovedkontor i Kolding og otte depoter fordelt ud over hele landet. Virksomheden har mere end 1.500 pakkeshops, hvor kunder kan sende og modtage pakker.

Virksomhedens resultat på 121 millioner kroner er på linje med de forventninger, der var lagt for året, og virksomheden betegner i regnskabet resultatet som "tilfredsstillende" i det nuværende marked. JydskeVestkysten vil gerne have en kommentar fra den danske regionsdirektør, Karsten Klitmøller, men han oplyser, at GLS ikke kommenterer på regnskabet. Det er politikken i hele koncernen, oplyser direktøren.

Hele GLS-koncernen dækker i dag 41 europæiske lande og otte stater i USA. Virksomheden blev stiftet i 2000 og har hovedkvarter i Amsterdam. Året efter etablerede virksomheden sig i Danmark, og i dag har virksomheden mere end 1500 pakkeshops i Danmark.

Væksten i firmaet betyder, at medarbejderstaben i det danske selskab er vokset i 2017. Ved aflæggelse af regnskabet i juni var der i gennemsnit 505 fuldtidsansatte mod 452 i 2016.

Virksomheden meddelte i slutningen af november 2017, at det danske datterselskab vil investere 100 millioner kroner på landsplan. Virksomheden investerede omkring 60 millioner kroner i afdelingen i København, hvor man byggede en fjerde bygning og et nyt sorteringsanlæg. Samtidig meddelte virksomheden, at den ville udvide depoterne i Odense og Herning.