Pædagoger før sparerunde: Børnene kommer til at kigge langt efter en pædagog

Kolding: Børn i daginstitutioner og sfo'er i Kolding kan komme til at få sværere ved at få fat i en pædagog, når de har brug for det.

Det mener formanden for pædagogernes fagforening i Syddanmark, Bupl Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen.

Hendes udsagn kommer i kølvandet på, at JydskeVestkysten onsdag kunne fortælle om nogle af de spareforslag, som et omfattende katalog med forslag til besparelser på blandt andet børnepasningsområdet indeholder. Sparekataloget er udarbejdet af kommunens direktion og blev præsenteret for økonomiudvalget forleden. Politikerne kan nu plukke i de mange spareforslag i den kommende tid, hvor de skal få budgettet for 2019 på plads.

Baggrunden for sparekataloget er, at Kolding Kommune mangler næsten 100 millioner kroner på budgettet til næste år, og også årene derefter ser ud til at blive økonomisk stramme.