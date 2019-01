Pårørende til seksuelt misbrugt er rystet: - Kolding Selvhjælp brød løfte om anonymitet

- Der stod med store bogstaver, at man kunne være anonym, da jeg første gang læste om gruppen på Facebook. Og det at man kunne være anonym var faktisk grunden til, at jeg meldte mig, slår den 56-årige kvinde fast.

Klage til Datatilsynet Den 56-årige kvinde kan klage til Datatilsynet over Kolding Selvhjælps behandling af hendes personoplysninger, fordi hun føler, at Kolding Selvhjælp uretmæssigt har videregivet oplysninger om hende. Hvis Datatilsynet går ind i sagen, vil begge parter blive hørt. Tilsynet behandler mange sager, og det er ikke urealistisk, at der kan gå op til et år, inden datatilsynet træffer en afgørelse, der slår fast, om den, der bliver klaget over, har gjort noget forkert eller ej. Klager til Datatilsynet kan i sidste ende udløse bøder.

Gik til politiet

Den 56-årige begyndte i pårørendegruppen for seksuelt misbrugte for et par måneder siden.

- Selv om misbruget er foregået for mange år siden, så har jeg aldrig fået det bearbejdet, og jeg blev virkelig glad, da jeg læste om gruppen. Det var et tilbud, jeg havde manglet. Jeg ville virkelig gerne starte i den gruppe, det var også derfor, at jeg opgav min e-mailadresse, forklarer hun.

Hun var med i pårørendegruppen et par gange.

Hvad betyder anonymitet for dig?

- De kan godt få mit fornavn, men de skal ikke have mit efternavn. Der er ikke andre i Danmark, der har det samme navn som mig, så jeg synes, at det er frygteligt. Der var nogen i gruppen, som jeg under ingen omstændigheder ville have givet mit efternavn og min e-mailadresse til. Uden anonymitet ville jeg ikke have meldt mig.

Mailen hvor alle deltagerne i gruppen kunne se hinandens e-mailadresser, indeholdt en besked, hvor gruppens medlemmer kunne se datoerne for de kommende møder i selvhjælpsgruppen. Der stod også, at det er vigtigt at møde op.

- Jeg har efterfølgende ringet til Kolding Selvhjælp, hvor jeg var virkelig vred. Jeg var ved at eksplodere og spurgte gruppens tovholder: "Hvem har givet dig lov til at give min mailadresse videre?" Så blev der helt stille i den anden ende af røret.

Den 56-årige kvinde fortæller, at hun efterfølgende er blevet ringet op af Kolding Selvhjælp.

- Personen i røret sagde, at "så må vi have skrevet rundt og sagt, at mailadresserne ikke må misbruges". Jeg spurgte, om det ikke var en omgang for sent. For mig virker det uprofessionelt og useriøst.

Hvad har du gjort efterfølgende?

- Jeg har været nede for at melde det til politiet, men det kunne politiet ikke tage sig af og henviste i stedet til datatilsynet. Der vil jeg henvende mig i denne uge, siger den 56-årige.

Den daglige leder af foreningen Kolding Selvhjælp, Jyta Popik, undskylder og beklager, at den 56-åriges mailadresse blev sendt videre til de øvrige medlemmer af selvhjælpsgruppen.