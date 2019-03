Pålægsfabrik solgte mindre og overskuddet skrumpede

Administrerende direktør i Skare Food, Lars Foged Andersen, vil ikke kommentere på årets resultat, men henviser til ledelsesberetningen. Her lyder det fra bestyrelsen, at resultatet er "tilfredsstillende ud fra de givne markedsforhold".

Virksomheden solgte i 2017 kødpålæg for 231 millioner, men omsætningen faldt i 2018 til 198 millioner kroner, og samtidig faldt resultatet til 1,8 millioner kroner. Det er et af de dårligste resultater i mange år i virksomheden, der beskæftiger over 100 medarbejdere på fabrikken i Christiansfeld. Kun overskuddet i 2014 var ringere.

Skare Food A/ S i Christiansfeld er ejet af familien bag Skare Meat Packers, der ligger i Vejen. Skare Meat Packers forarbejder okse- og kalvekød. Selskabet har i flere år haft underskud, mens det netop offentliggjorte regnskab viste et plus på 3,1 millioner ud af en omsætning på 1,1 milliarder kroner. Skare Gruppen tæller i dag omkring 700 medarbejdere.

Dårligere end forventet

Sidste år løftede virksomheden resultatet, og det skyldtes blandt andet, at virksomheden fik bedre fat på eksportmarkederne.

- Eksporten er steget igen, og det er også derfor, vi kan lave et bedre resultat. Hjemmemarkedet er fortsat under et meget stor prispres. Lige nu ligger eksportandelen på cirka 36 procent. Men vi vil gerne op på fifty-fifty, lød det fra Lars Foged Andersen i forbindelsen med offentliggørelsen af regnskabet for 2017.

Dengang forventede selskabet et resultatet for 2018 på niveau med 2017, men måske lidt lavere på grund af stigende råvarepriser. Men overskuddet gik altså fra 6,7 til 1,8 millioner kroner. Selvom resultaterne ikke levede op til forventningerne, så er bestyrelsen fortsat optimistisk.