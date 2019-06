På ret køl igen: Historisk virksomhed rejser sig efter konkurs

I stedet bliver der nu satset på den historiske viden og den fortællerglæde, som Anette Herbst har. Det bliver den væsentligste kapital i det genopståede Historicum, som kommer til at arbejde med formidling og med konsulentvirksomhed. Det kan være i samarbejde med eksempelvis museer, markeder, virksomheder eller private, der mangler et unikt indslag til en begivenhed.

Christiansfeld: Før påske blev Historicum med adresse i Kongensgade erklæret konkurs. Det gav indehaver Annette Herbst en alvorlig tænkepause, som er blevet udnyttet til at genoverveje, hvad det er for en virksomhed, hun ønsker sig. Resultatet er blevet, at Historicum nu genåbner, men det bliver ikke i samme facon, som hidtil.

Det er over 14 år siden, at Historicum blev grundlagt. Den var ejet af Annette Herbst, der er cand. pæd. i håndarbejde og tekstil, og hendes mand Bjarne Hansen. Nu fortsætter Historicum i en ny udgave.

Ikke bæredygtig

Det ny Historicum er opstået i et samarbejde mellem Annette Herbst og Heidi Kunst, der ud over at være grafiker også har en stor viden om at rådgive iværksættere. Det var hende, Annette Herbst kontaktede efter konkursen for at få hjælp og sparring til at komme op på hesten igen.

Heidi var på besøg hos Historicum i Christiansfeld, og makkerparret satte sig simpelthen ned for at undersøge, hvilke dele af den vidtfavnende virksomhed, man kunne arbejde videre med, og hvilke dele der måtte opgives.

Selv om Annette Herbst er glad for, at der nu er en ny model for Historicum, så er hun ked af at vinke farvel til arbejdet med den socialøkonomiske del af det gamle firma. Her kom dagligt ansatte, som af forskellige årsager ikke passede ind på det ordinære arbejdsmarked. Samarbejdet med dem kommer hun til at savne.

- Økonomisk var det ikke bæredygtigt for mig, men jeg har virkelig værdsat at arbejde sammen med alle de spændende mennesker, der har været forbi Historicum. Jeg har fået en bred viden om, hvad der giver folk lysten til at arbejde, og jeg er mest ærgerlig over, at jeg ikke skal fortsætte ad det spor, siger Annette Herbst.