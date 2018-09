På rekordtid: Fotograf tog 50 billeder af Obama sammen med 100 gæster

Kolding: For flere måneder siden spurgte Business Kolding fotograf Frank Cilius, om han ville tage en række portrætter i forbindelse med et foredrag på Syddansk Universitet i Kolding.

- Min kalender sagde, at det kunne jeg godt, så jeg takkede ja. Det var først langt senere, jeg fandt ud af, at det var Barack Obama, jeg skulle fotografere.

Fredag blev det til i alt 50 fotos med Obama. På hvert billede står ekspræsidenten sammen med to gæster, der havde købt en billet inklusiv fotografering.

- Det gik fint og tog under en halv time. Faktisk gjorde jeg det på mindre end den tid, der var afsat, fortæller Frank Cilius.

Havde Obama det samme udtryk på alle billeder?

- Nej, slet ikke. Da han skulle fotograferes, var han levende og enormt vedkommende. Han var dygtig til på kort tid at komme tæt på folk og få dem til at føle sig virkelig velkommen, så det kunne blive gode billeder. Jeg tror, at han gjorde det med sin personlighed og sin imødekommenhed.

Barack Obama gav hånd til alle og spurgte om de navne, han ikke havde fået.

Hvordan oplevede du opgaven?

- Det var sjovt, spændende og udfordrende, fordi det hele skulle ske på kort tid, og fordi jeg vidste, at der ikke var et eneste billede, der kunne tages om. Og så var det en lidt anderledes oplevelse at bede den tidligere leder af den frie verden om lige at træde to skridt til venstre.