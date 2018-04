På jagt efter de særlige plader

Meningen med Record Store Day er at hylde den fysiske pladebutik og vinylen. På denne dag kan man få fat i særlige optryk, som kun bliver udgivet på netop Record Store Day. Det er forskelligt, hvilke særlige optryk pladebutikkerne får hjem. Et par dage i forvejen har Jungle Records offentliggjort en liste over, præcis hvilke specielle plader der er til salg her.

Forsamlingen står uden for pladebutikken Jungle Records. Sedler i vinduet fortæller, at det er Record Store Day, og at butikken åbner klokken 8.00. En halv time før åbningstid tæller forsamlingen 25 mennesker, og flere strømmer stadig til.

Kolding: En flok mennesker i lidt for tynde forårsjakker er stimlet sammen midt i Søndergade. De skutter sig, for selvom der i de seneste dage har været flot vejr, er temperaturen denne lørdag klokken 7.30 kun cirka syv-otte grader. Nogle har stået her siden klokken 5.15.

Leon Burke, 43 år, Kolding:- Jeg har stået i kø siden klokken kvart over fem. Jeg har købt tre plader med Tom Waits, en med Rory Gallagher, og så noget Van Morrison og Miles Davis. Jeg var den første i køen, så jeg fik det, jeg kom efter. Det er kunstnere, jeg er vokset op med, især Morrison og Gallagher. Det er lyden af min barndom. Det er det, min far lyttede til, da jeg var ung, og så har det fulgt mig siden. Det er Van Morrison, jeg skal høre først. Når jeg kommer hjem, skal jeg have morgenkaffe med familien, og så skal vi høre Van Morrison. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

Nanna Greising, 24 år, Kolding:- Jeg har stået i kø i halvanden time. Jeg skulle have fat i to Madonna-vinyler, så jeg var nødt til at komme tidligt. Det er specialudgivelser, som der er meget få af. Det er den samme musik, der er på pladerne, men for eksempel er den ene med rød vinyl. Det er samleobjekter. Det er fedt at have sådan nogle. Jeg er meget stor fan af Madonna, og jeg har en kæmpe samling, så jeg skal have alt, hvad der er at få med hende. Jeg har været fan, siden jeg var fire-fem år, så jeg er vokset op med hendes musik. Jeg tror, jeg har mellem 200 og 300 plader med hende.

Thomas Jensen, 47 år, Kolding:- Jeg har stået i kø siden klokken 5.30. Jeg har købt en tredobbelt live med David Bowie, en tredobbelt live med Lou Reed, en dobbelt live med Wilco og så en Noel Gallagher maxi-single. Og så kom Tom Waits også lige med. Jeg har fået alt det, jeg gerne ville have, for jeg stod nummer tre i køen. Det er lækkert. Så kan jeg komme glad til håndbold med ungerne her klokken ni. Jeg ville gerne have pladen med Bowie, fordi det er første gang, den her optagelse fra 1978 fra hans koncert i London kommer ud. Noel Gallagher-pladen er i picture vinyl. Jeg skal over og høre Gallagher i Manchester om 14 dage, så det er en plade, der bare skal med i samlingen. Der er bestemte kunstnere, jeg følger, og jeg køber det meste med dem. Når der kommer en juleaften for pladeentusiaster i april måned, så køber man de spændende ting, der kommer.

Lars Sommer, 47 år, Augustenborg:- Jeg kørte fra Augustenborg klokken lidt i seks, så jeg kunne være her klokken syv, hvor der blev delt numre ud til dem, der stod i kø. Jeg var nummer 14 i køen. Jeg havde udset mig singler med Led Zeppelin og Motörheads lidt specielle Heroes cover-version. Og så en gammel, nostalgisk maxisingle med Yazoo og et par lp'er med Linkin Park og Elvis Presley. Jeg fik det hele. Jeg er nostalgimæssigt mest glad for Yazoo, men aktuelt er jeg meget glad for Motörheads Heroes. Den betyder noget, fordi Depeche Mode spillede den live på deres turne. Når jeg kommer hjem, skal jeg først høre Yazoo.

Magnus Langhoff, 18 år, Kolding:- Jeg stod i kø en halv time eller 45 minutter, inden butikken åbnede. Der var egentlig ikke noget på listen, jeg var særligt ude efter. Jeg havde kigget det igennem, men der var ikke noget, jeg rigtig gerne ville have. Men jeg synes, det er hyggeligt, og jeg kan godt lide konceptet, og derfor tog jeg herned for at stå i kø. Jeg købte en Pink Floyd, den allerførst de udgav. Den er i mono-lyd og lidt speciel. Jeg købte den, fordi den er sjov. Det gamle Pink Floyd er ikke noget, jeg hører normalt. Den er sjov at have i samlingen. Mange af de plader, jeg køber på Record Store Day, er ikke noget, jeg hører, men nogle jeg har, fordi de er ikoniske. Når jeg kommer hjem, skal jeg ikke høre noget lige med det samme. Jeg skal hjem at sove.