Kolding: Politiet havde nok at se til, da en patrulje torsdag morgen fra klokken 8.20 overvågede og kontrollerede færdslen på Jens Holms Vej ved Toldbodgade. Mere specifikt holdt politiet øje med, om bilisterne var gode nok til at standse for lys- og lydsignalerne ved jernbaneoverskæringen, der løber fra havnen og over Jens Holms Vej. Og det var bilisterne ikke.

- Vi har skrevet syv personer fra klokken 8.20 og en time fremefter. En simpel overkørsel giver minimum et klip i kørekortet, så det fik de syv personer, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Ole Eckholdt.

Han kan desuden løfte sløret for, at politiet kommer igen.

- Når der er syv, der kører over inden for en time, mens der er lys og lyd, så er det nok ikke sidste gang, vi er der.

Han beder folk om at tænke sig om. Både for deres egen skyld, men også af hensyn til lokomotivførerne i de rangertog, der bruger jernbaneoverskæringen.

- Det er nogle folk, der tager chancen og kører over. Det er manglende respekt for færdselsloven. Hvis du møder et tog, er det dig, det går ud over, men der står også en lokomotivfører, som måske har skyldfølelse, hvis han kører ind i nogle, siger Ole Eckholdt.