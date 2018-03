Hver formiddag får Jesper Larsen en tom papkasse. Så sidder han på gulvet i sin karakteristisk stilling med krydsede ben og river pappet i stykker. Når han synes, at stykkerne er tilpas små, løfter han dem op og lader dem falde ned ved siden af kroppen og bag ryggen. Han kan også lide at sidde i haven i sin flyverdragt og på sammen måde rive op i græsset. Alt i hans lejlighed er noget, han kan kaste med, uden at tingene går i stykker. Jesper har fået gigt i fingrene, så han kan ikke rive så kraftigt pap over nu, som han kunne tidligere. Personalet tager alderen alvorligt og vil give ham et tilbud om en ny aktivitet, et såkaldt boldbad. Det skal indrettes i hans lejlighed og fungere på den måde, at de bolde han kaster, triller tilbage til ham igen. Jesper har en smart måde at gå rundt på. Han bakker. Rammer han noget, så bliver det med bagdelen først, og så gør det ikke ondt. Han kan godt selv gå rundt og bruge huset. Foto: Søren Gylling