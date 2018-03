PLO-formand om lægehus i Christiansfeld: Et godt initiativ

Christiansfeld: - Hvis man samler lægerne i gode lokaler og samarbejder med kommunen og regionen om det, så er det en god ting.

Sådan siger Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark. Han synes, at et lægehus i Christiansfeld vil være en god ide, blandt andet fordi unge læger gerne vil slå sig ned i nærheden af hinanden.

- Unge læger går efter faglige fællesskaber. De behøver ikke nødvendigvis være i samme lægehus, men det gør det nemmere for unge læger at slå sig ned et sted, hvis det er i nærheden af andre. Det kan kun hjælpe med nogle gode lokaler, men vi ved ikke, om det bliver løsningen på lægedækningsproblemet, siger Jørgen Skadborg, der håber, de unge læger vil finde et lægehus i Christiansfeld attraktivt.

- Det er et godt initiativ, og man kan håbe, der er nogle, der får lyst til at rykke ind. Hovedproblemet er dog, at der bliver uddannet for få læger, men om man vil uddanne flere, er jo noget, man skal beslutte på Christiansborg. Det kan regionen ikke.