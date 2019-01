PFA vil bygge fire højhuse ved Skamlingvejen

PFA har købt den såkaldte Hoffmann-grund ved Skamlingvejen, hvor der i over 13 år har været planer om højhusbyggeri. Nu kommer det.

Kolding: Mere end 13 år efter at Kolding Byråd solgte en stor byggegrund ved Skamlingvejen til Hoffmann Ejendomme for 47 millioner kroner med store forventninger om at få et markant højhusbyggeri, sker der nu omsider noget på grunden. Pensionsselskabet PFA har nemlig netop købt byggegrunden lige overfor Marina Syd og med direkte udsigt til Kolding Fjord for at opføre ikke færre end 208 boliger i fire boligtårne på hver 14 etager lige i nabolaget til den kommende Marina City. Der bliver tale om lejeboliger i de nederste etager og ejerboliger på de øverste etager inklusiv penthouse.

Lejligheder Boligernes størrelse i det kommende byggeri går fra 2,5-værelser og 80 kvadratmeter til penthouselejligheder i to etager på 120-180 kvadratmeter på fire værelser eller derover.Som udgangspunkt bliver en tredjedel af de i alt 208 boliger ejerlejligheder, som dermed sælges fra, og resten - 67 pct. - bliver lejeboliger.



Der etableres fælles tagetage med orangeri og direkte udsigt over fjord og Kolding by.

Foto: Sys Andersen Her ses byggegrunden langs Skamlingvejen lige overfor Marina Syd. De fire boligtårne kommer til at ligge i pæn afstand af hinanden. Illustration: AART architects

Strategi Det er en del af PFA's strategi at bygge flere boligejendomme fordelt over hele Danmark, og investeringen i Kolding er på et trecifret millionbeløb. - Kolding er udpeget til en af fremtidens danske vækstbyer i en analyse, som vi har lavet sammen med Instituttet for Fremtidsforskning, påpeger ejendomsdirektør i PFA, Michael Bruhn, der er rigtig godt tilfreds med placeringen af det kommende PFA-byggeri. - Her vil vi bygge boliger i høj kvalitet i et bredt udvalg af størrelser til både ejer- og lejermarkedet. Det kommer til at bidrage positivt til Koldings udvikling, herunder den kommende Marina City, og skal samtidig bidrage til et stabilt afkast til pensionsopsparerne, siger Michael Bruhn.

Foto: Sys Andersen Oppe på tagene af højhusene kommer der terrasser med orangeri og træer. Illustration: AART architects

Stærk partner Borgmester Jørn Pedersen (V) glæder sig over det kommende byggeri. - Det er et godt tegn for byen, at PFA involverer sig så markant i byudviklingen. Det er yderst positivt for Kolding, at en så stærk partner kan realisere byggeriet, siger han. Han påpeger, at området ved Marina Syd i løbet af de næste få år vil udvikle sig til en helt ny bydel med 1000 nye boliger fordelt i Marina City, Reinert-familiens planlagte to højhuse på en del af Cirkuspladsen og PFA-byggeriet. - De mange boliger kommer indenfor en overskuelig periode, og det er jo helt fantastisk, for vi mangler i den grad boliger i Kolding i øjeblikket, siger Jørn Pedersen. PFA-investeringen følger de lignende og allerede godkendte boliginvesteringer i Aalborg, Hillerød, Silkeborg, Odense, Horsens, Vejle, Herning, Randers, og Køge. PFA har samlet boliginvesteringer uden for Storkøbenhavn og Aarhus på cirka tre milliarder kroner fordelt på over 1500 boliger, der enten er færdige eller under opførelse.