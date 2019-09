P-vagters skærpede kontrol af udenlandske lastbiler har virket

I december sidste år skruede Kolding Kommune op for kontrollen med udenlandske chaufførers ulovlige sovepauser på kommunens rastepladser og veje. Flere virksomheder har også stillet faciliteter til rådighed for chaufførerne. Det har virket.

Dengang var de parkerede lastbiler med hvilende og overnattende udenlandske chauffører, som slog lejr på kommunens rastepladser og veje, et stort problem - og politisk var der en ophedet debat om, hvorvidt kommunen skulle tillade Koldings transportvirksomheder at indrette sovehuse til de udenlandske - og derfor meget lavtlønnede - chauffører, så de i stedet kunne holde deres lange, lovpligtige hvil på 45 timer her.

- Jeg synes ligefrem godt, vi kan kalde det en succeshistorie, siger formanden for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville (V) nu et halvt år efter, at kommunen fyrede voldsomt op under parkeringskontrollen i weekenden og aftentimerne i industriområderne. Det var Enhedslistens Benny Dall, der foreslog den systematiske kontrol i værksat.

Stikprøver

Nu viser det sig, at den styrkede kontrol har haft så god effekt, at by- og udviklingsforvaltningen anbefaler politikerne at reducere den til stikprøver frem for hyppig overvågning.

- Jeg synes, det er en rigtig god idé, at vi anvender ressourcerne dér, hvor der er brug for dem. Og hvis det så viser sig, at problemet vokser igen, så må vi også skrue op for kontrollen igen, siger Jakob Ville forud for, at politikerne skal tage stilling til anbefalingen.

I løbet af de seneste måneder har kommunens p-vagter - eller cityassistenter, som de hedder nu - udover at uddele flere p-afgifter til de udenlandske chauffører også omdelt foldere på fem sprog med kort, som viser, hvor der findes langtidsparkering for lastbiler.

- Jeg havde frygtet, at der skulle mere til. Men jeg tror også generelt, at vognmændene gør en indsats, fordi de er interesserede i at gøre det rigtigt, siger Jakob Ville.