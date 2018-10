P. Fournaise køber vognmandsvirksomhed i Kolding

- Indehaveren og jeg havde talt om det for nogle år siden. Nu var tiden til det, og så kommer vi til Kolding, hvor vi i forvejen har flere opgaver. Desuden er indehaver Orla Bjerregaard 78 år, og han ville gerne have det afhændet, så vi fandt en løsning, fortæller Peter Fournaise.

Selvstændig afdeling

- Det bliver en selvstændig afdeling i Kolding, som skal ledes af en af de ansatte, Glenn Mikkelsen. Der skal ikke laves de store forandringer. Driften står de for dernede, og administrationen tager vi os af her i Fredericia, fortæller Peter Fournaise.

P. Fournaise har 78 medarbejdere i Fredericia, og virksomheden har en andel i DK Logistik i Taulov, som har cirka samme antal ansatte. Opkøbet giver virksomheden mulighed for at komme bedre ind på transportmarkedet i Kolding-området.

- Vi kan få bedre fodfæste, hvor der er et større opland end her i Fredericia. Desuden kan vi i Fredericia hjælpe Kolding-afdelingen, og de kan hjælpe os, når vi mangler biler. Så er vi fri for at leje vognmænd, og det giver en synergieffekt, fortæller Peter Fournaise.