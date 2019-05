Overskuddet skrumpede i lokalt flyselskab:  - Det er et utilfredsstillende resultat

Vamdrup: Omsætningen rundede én milliard kroner i det familieejede flyselskab DAT, og på bundlinjen står et overskud på otte millioner kroner. Det er ikke helt som forventet, lyder det fra administrerende direktør og medejer Jesper Rungholm.

- Det er i bund og grund et utilfredsstillende resultat. Der er en række ting, der falder skævt ud, og i år var det fire-fem ting, der gik skævt, siger administrerende direktør Jesper Rungholm, der grundlagde flyselskabet for 30 år siden sammen med sin kone Kirsten Rungholm.

Den del af selskabet der sælger og leaser fly, kom ud med et overskud på 58 millioner kroner, mens selve flyselskabet kom ud med et underskud på 46 millioner kroner. Samlet kommer DAT Holding A/S ud med et overskud på otte millioner kroner.

- Vi får planlagt noget gennemgribende vedligeholdelse af nogle af vores Airbusser, som bliver forsinket. Det koster. Vores egne backup fly skal vi derfor selv bruge. Vi flyver jo for mange, der selv har problemer med deres maskiner, men i den periode har vi ikke så stor en produktion, som vi plejer, siger Jesper Rungholm.