Overraskelse ved Ewii-formandsvalg: 32-årig landmand kom ind fra sidelinjen og vandt

32-årige Anders Skovdal, Vejle, skal de kommende fire år stå i spidsen for trekantområdets store forsyningskoncern. Skovdal vandt formandsposten med blot tre stemmer til Morten Hansen fra Kolding. For blot en uge siden tog han imod opfordringen til at kandidere. Morten Hansen fortsætter som næstformand.

- Jeg kan se på tallene, at det var meget tæt, men jeg er ikke kun formand for halvdelen af repræsentantskabet. Uanset hvor I har sat jeres kryds, så er jeg formand for alle. Jeg er meget ydmyg over den opgave jeg har fået, sagde Anders Skovdal efter valget, hvor han også takkede den afgående formand Jørn Limann, Fredericia, for en kæmpe indsats.

Anders Skovdal har siddet i bestyrelsen for Ewii de seneste fire år og dermed også været en del af balladen, da det stormede over selskabet i 2017.

Trekantområdet: Blot tre stemmer afgjorde formandsvalget i energikoncernen Ewii tirsdag eftermiddag. Med 61 stemmer faldt valget på 32-årige Anders Skovdal fra Vejle, som for blot en uge siden besluttede sig for at stille op til formandsvalget.

Bestyrelsen for Ewii består af 15 valgte blandt repræsentantskabets medlemmer. Hver kreds vælger bestyrelsesmedlemmerne individuelt.Ud af Vejens syv repræsentantskabsmedlemmer ønskede to at stille op til kredsens enlige plads i bestyrelsen. Valgt blev: Bent Jørgensen. 10 kandidater i Middelfart skulle vælge et bestyrelsesmedlem. To var kandidater. Valgt blev: Allan Buch. Hele 17 af Vejles 39 repræsentantskabsmedlemmer ville have en af Vejles fem bestyrelsesposter. Valgt blev: Ulrik Farup Sørensen, Lotte Vestergaard, Anders Skovdal, Jacob Bogh Nielsen, Per T. Henriksen. Ud af Koldings 40 repræsentantskabsmedlemmer var 13 kandidat til en af de 5 bestyrelsesposter. Valgt blev: Ejvind Christensen, Morten Hansen, Per Nielsen, Pierre Legarth, Per Bødker Andersen. I Fredericia var 11 af de 24 repræsentantskabsmedlemmer klar til en af de tre bestyrelsesposter. Valgt blev: Henrik Jørgensen, Carl Johan Sørensen og Kurt Dahl. Ud over de 15 er to medarbejdere repræsenteret i bestyrelsen. Det er Søren Rahbech og Christian Holmgaard. Bestyrelsen får vederlag: Formand: 213.000 kr. plus diæter. Næstformand: 142.000 kr. plus diæter. Bestyrelsesmedlemmer: 70.000 kr. plus diæter.

Træk på erfaring

Anders Skovdal driver Jerlev Gård syd for Vejle. Han er en af storkunderne hos Ewii i kraft af sit strømforbrug til mælkeproduktionen på gården.

- Jeg så det som rettidig omhu, da jeg stillede op til repræsentantskabet for fire år siden. Vi bruger masser af energi, så jeg mente, at det var vigtigt at involvere mig i forsyningsområdet, og det har været spændende, konstaterede Anders Skovdal.

Han ser frem til arbejdet i bestyrelsen, som han er klar til at finde tid til.

- Jeg har dygtige driftsledere med 25 og 34 års erfaring, så det skal nok gå, sagde Anders Skovdal.

Også i bestyrelsen er han blandt de yngste.

- Jeg er yngre og har ikke samme erhvervserfaring, som mange andre, men jeg kan konstatere, at der sidder mange gode folk i bestyrelsen med den erfaring. Jeg har til gengæld evnerne til at få folk til at gå i samme retning, og det er vigtigt, hvis vi skal have succes i Ewii, sagde Anders Skovdal.

Det var netop Anders Skovdals evner til at samle folk med forskellige holdninger, som havde fået folk i Vejle-kredsen til at opfordre den 32-årige landmand til at stille op.

- Jeg har det fint med at samle folk, og ser jeg frem til at gøre det i bestyrelsen, sagde Anders Skovdal, som er 4. generation på Jerlev Gård, gift med Karina og far til Phillip på to et halvt år.