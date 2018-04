Overmarksgården har fået flere påbud: Der var ikke styr på patienters medicin

Et kontrolbesøg på forsorgshjemmet viste blandt andet, at der i tre ud af fire tilfælde ikke var overensstemmelse mellem den ordinerede medicin og medicinen i æskerne. Også journalføringen var mangelfuld.

"Det er styrelsen for patientsikkerheds vurdering, at fejlene og manglerne i relation til medicinhåndteringen, journalføringen og instrukserne samlet set udgør problemer af større betydning for patientsikkerheden," skriver styrelsen i sin begrundelse for påbuddet.

Det var konklusionen, efter styrelsen for patientsikkerhed tilbage i december gennemførte en kontrol på forsorgshjemmet Overmarksgården. Besøget medførte påbud om at rette op på ovenstående mangler, som ifølge styrelsen udgør en fare for patienternes sikkerhed.

For lidt medicin

Gitte Fisker, institutionschef for Kolding Kommunes misbrugsorganisation, forklarer, at der ikke har været doseret forkert medicin, men at der til gengæld er blevet ordineret for lidt af den. Hun erkender dog, at det også kan have betydning for patienternes sikkerhed.

- Når man laver fejl i medicineringen, har det betydning for patientsikkerheden. Der er risiko for, at patienten får noget forkert medicin, hvis man ikke har hældt de rigtige piller op. Vi har ikke fået påbuddet, fordi vi har doseret forkerte piller, men fordi der har været for få piller. Så får patienten jo ikke sin rette behandling, siger Gitte Fisker.

I har fået påbud, fordi der manglede instrukser for dokumentation og om personalets opgaver. Hvorfor har instrukserne manglet?

- Instrukserne har været der, men de har ikke været fyldestgørende nok. Der var nogle ting, der skulle fyldes mere ud for at blive tydelige. Vi gør tingene til dagligt, men det skal også fremgå af en række instrukser, siger hun.

Hvad har I gjort, siden I har fået påbuddet?

- Vi har lavet instrukserne færdige. Det er vi forpligtet til. Vi er i fuld gang med at implementere dem, så vi også kan komme til at efterleve dem, siger Gitte Fisker.

I torsdags var styrelsen for patientsikkerhed igen på besøg på Overmarksgården. Denne gang for at se, om der var blevet rettet op på tingene. Om det er tilfældet, får Overmarksgården svar på inden for de næste tre uger.