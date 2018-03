Overlæge kalder cannabis-ordning et makværk af karat

Kolding: Et stykke politisk makværk af karat. Et publicistisk tiltag. Lægerne er stats-pushere og patienterne forsøgskaniner.

Sådan lyder kritikken af forsøgsordningen med medicinsk cannabis fra Henrik Boye Jensen. Han er ledende overlæge på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på Kolding Sygehus og team-ansvarlig for Kolding Sygehus' sclerose-team. Ifølge ham har regeringen jokket i spinaten, da de vedtog forsøgsordningen uden om lægerne, og fordi lægerne ikke har en chance for at tillære sig ordentlig viden om midlet. Men:

- Det betyder ikke, jeg ikke vil bruge det. Der findes to cannabispræparater, som er godkendt, og det ene er mod spasticitet eller muskelstivhed, som det hedder. Min holdning er, at man skal prøve det, når det drejer sig om muskelstivhed. Det er et godkendt og kontrolleret cannabispræparat, man bruger i de tilfælde, siger Henrik Boye Jensen.