Overlæge: Fnatplage på Kolding Sygehus formentlig ovre

- Det, vi venter på, er, at der måske er nogen, der henvender sig, fordi de er blevet smittet med fnat. Vi venter spændt på, om der er nogen, der skulle dukke op. Problemet er dog, at der kan gå op til seks uger, før man får symptomer. Så der kan være tidsforsinkelse, siger han.

Kolding: Efter Kolding Sygehus mandag meddelte, at flere medarbejdere på karkirugisk afdeling er blevet ramt af et fnatangreb, kan Jens Kjølseth Møller, ledende overlæge på afdelingen for klinisk mikrobiologi på Sygehus Lillebælt, oplyse, at ingen patienter indtil videre har henvendt sig, fordi de er blevet smittet med infektionen.

Fnat forsvinder ikke af sig selv. Hvis man ikke bliver behandlet, er der risiko for, at man udvikler eksem og anden kronisk hudsygdom.Midler til behandling af fnat fås i håndkøb. Følg brugsanvisningen ganske nøje. Og husk at behandle hele husstanden to gange med en uges mellemrum. Udover behandling af personer skal sengetøj og tøj vaskes ved minimum 60 grader.Ved behandling af fnat er det vigtigt, at hele familien bliver behandlet samtidig. Ellers er der risiko for, at de kommer igen efter to-tre uger, fordi fnatmiderne har levet videre hos enkelte i familien, og derefter smitter de andre endnu engang.Kilde: www.netdoktor.dk

Forladt sygehuset

Det er i alt 14 medarbejdere på sengeafsnittet på karkirurgisk afdeling, der er blevet smittet med fnat. Ifølge Jens Kjølseth Møller er de blevet smittet med norsk fnat, der er den mest aggressive udgave af fnat, og som kan smitte ved den mindste berøring. Den ledende overlæge forventer dog ikke flere smittede blandt personalet.

- Jeg forventer ikke, vi får flere ramte fra egne rækker. Patienten, der var udgangspunktet for smitten, har for længst forladt sygehuset, og man skal have været i kontakt for at blive smittet, siger Jens Kjølseth Møller.

Fnat er en kløende hudlidelse, og 12 timer efter, man er kommet i behandling, kan man faktisk begynde at arbejde igen. Derfor kommer karkirurgisk afdeling heller ikke til at mangle bemanding. Selvom intet tyder på, at smitten har bredt sig yderligere, kan man ikke helt vide sig sikker endnu.

- Vi skal dog et par uger længere hen, før vi kan udelukke, at der er sket yderligere spredning, siger Jens Kjølseth Møller.