Kolding: Tidlig lørdag morgen fandt et uheld sted på Sønderjyske Motorvej ved Kolding.

Her kom en 26-årig mand fra Ølgod kørende i en varebil og ville overhale en lastbil, men af ukendte årsager fik han ikke trukket ud i tiden, så han i stedet kørte op bag i lastbilen. Det resulterede i, at han mistede herredømmet over varevognen, som endte i midterrabatten.

Der skete ikke personskade ved uheldet.