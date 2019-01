Overdrog fem kilo amfetamin: Kvinde og mand tiltalt for besiddelse af enorme mængder narko

Ifølge anklagen har kvinden og den ene af mændene holdt til primært i Christiansfeld, hvor de har været i besiddelse af alt fra hash til MDMA. En tredje mand er tiltalt i sagen for at have overdraget store mængder narko til de to andre tiltalte.

Christiansfeld/Kolding: Torsdag starter en retssag mod to mænd og en kvinde. Alle tre er tiltalt for at have været i besiddelse af kæmpestore mængder narko.

Tiltalen mod kvinden og den ene mand, en 50-årig, lyder på, at de den 3. maj 2018 var i besiddelse af 188,5 gram amfetamin, 54,1 gram hash, 28,5 gram MDMA, 2,5 ecstasypiller, 13,2 gram heroin, 4,82 gram kokain og 360 stk. diazepamtabletter med henblik på videresalg.

Derudover er de tiltalt for i perioden fra 1. juli 2017 til 3. maj 2018 at have overdraget ikke under 5051,50 gram amfetamin, ikke under 201,68 gram kokain, ikke under 428,4 gram hash, ikke under 13 gram MDMA og ikke under 47,5 stk. ecstasytabletter til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag. Det fremgår af anklageskriftet mod kvinden og manden.

I anklageskriftet står der desuden, at opbevaringen og videresalget primært er sket fra en adresse i Christiansfeld.

Kvinden er desuden tiltalt for at have været i besiddelse af våben i form af en pistol af mærket Bayard og en strømpistol samt 55 stykker skarp ammunition.

De to har siddet varetægtsfængslet siden 3. maj 2018, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelse.