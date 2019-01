Overblik til bilister i Kolding: Her skal du betale og her må du holde gratis

Sådan er betingelserne for parkering i Kolding midtby efter den 1. maj.

Kolding: Den 1. maj træder nye regler for parkering på de kommunale parkeringspladser i Kolding midtby i kraft. Her kan du få overblikket over, hvor du skal have penge op af lommen, og hvor du kan holde gratis i tre timer. Betalingen bevares på 190 kommunale p-pladser. Her stiger prisen med 50 procent fra ti til 15 kroner i timen. Der skal betales for de 97 p-pladser i Borchs Gård. 26 pladser på Låsbybanke. 35 pladser i Hyrdestræde, samt 32 pladser i Ny Vestergade.

Gratis parkering i tre timer Til gengæld kan bilisterne glæde sig over, at de med de nye regler, hvor det politisk er besluttet at fjerne betalingen fra 355 kommunale pladser, kommer op på at kunne vælge mellem 715 parkeringspladser, hvor de kan holde gratis i tre timer. Det gælder 113 pladser i Midtgården, 30 pladser i Ålegården, 58 pladser på Slotssø Allé/Sneglen, 43 pladser ved Slotsøen/Ejlersvej- forreste rækker, 19 pladser på Behrensvej, 180 pladser på Riberdyb. For at komme op på de 715 tælles det private Føtex p-hus, der rummer 235 pladser, samt pladser på et privat areal ved Klostergården også med. Pladserne ved Klostergården vil dog kun være tilgængelig i en kort perioden.

2885 andre muligheder Det er p-pladser i midtbyen, der er talt op. Det omfattede areal dækker en firkant, der strækker sig fra Sydbanegade og Tøndervej i syd og løber langs Vester Ringgade og Vejlevej i vest. I nord går den fra Vejlevej til Ndr. Ringvej og i øst fra Ndr. Ringvej til Sydbanegade. I kommunens opgørelse står, at der ud over de nævnte kommunale og private p-pladser, findes 2885 øvrige p-pladser i området. Tallet dækker alt fra kantstensparkering uden tidsbegrænsning til private arealer med adgang for offentligheden.