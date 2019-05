Overbevisende sejr til Kolding IF

Kolding IF vandt overbevisende 5-0 over Brønshøj i lørdagens opgør på Autocentralen Park i Kolding. Fra kampens start til sidste fløjt dominerede Kolding kampen, der gentagende gange fandt svaghederne i modstanderens forsvar.

Begge hold startede kampen forsigtigt og uden så meget intensitet. Det lavede Kolding hurtigt om på, da Denis Fazlagic sammen med Morten Hansen kombinerede sig ned til modstanderens felt, hvor Fazlagic kunne lægge en flad aflevering lige i fødderne på Rune Nautrup, som med et let indersidespark kunne bringe Kolding i front.

Målet blev startskuddet for ti hæsblæsende minutter for koldingenserne. Få minutter senere bragte Kolding sig yderligere foran. Målet mindede meget om det første, hvor det igen var Koldings højre side, som stod for oplægget. Kristian Kirkegaard scorede efter han modtog en flad aflevering på tværs af feltet.

Kristian Kirkegaard var også i spil, da kampens tredje mål blev scoret. Her modtog han bolden på midtbanen, hvor han med hurtige træk sendte en løftet aflevering ned til Denis Fazlagic. Fazlagic kunne herefter elegant løfte bolden over målmanden til stor glæde for de koldingensiske fans.

Mod slutningen af første halvleg rørte Brønshøj på sig. De fik skabt gode muligheder, men truede aldrig for alvor Koldings mål. Pausestillingen var 3-0 til Kolding

Blot få minutter spillet af anden halvleg kunne Kolding igen juble over en scoring. Igen var det Denis Fazlagic, som stod bag scoringen. Efter en bolderobring på midten af banen satte hjemmeholdet en hurtig kontra i gang. Her fik Fazlagic bolden midt i feltet og skruede den ganske overlegent ind i Brønshøj målet.

Selvom kampen længe var afgjort, fik den en grim afslutning. Tydeligt frustreret Brønshøj spillere begik flere frispark mod Kolding.

Kolding IF - Brønshøj 5-0 (3-0)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Mål for begge hold: Rune Nautrup (16. og 55.), Kristian Kirkegaard (21.), Denis Fazlagic (25. og 49.)