Over tre dage vil nyuddannede guldsmede kæmpe om titlen dansk mester i guldsmedehåndværk

Kolding: Fredag den 25. maj indledes de danske mesterskaber for nyuddannede guldsmede på Koldinghus. I løbet af tre dage vil unge lovende guldsmede kæmpe om titlen som dansk mester i guldsmedehåndværk.

På konkurrencens første dag får deltagerne udleveret en tegning over et smykke, som de ikke har set før. Og i løbet af de følgende dage skal de så fremstille en nøjagtig model. Kampen om det danske mesterskab udkæmpes i et af slottets flotte sale, hvor der til alle deltagerne vil være indrettede arbejdsborde med det nødvendige værktøj.

Udover æren som dansk mester, får både nummer et og to i konkurrencen mulighed for at repræsentere Danmark ved de nordiske mesterskaber, der afholdes i august på New Nordic Jewellery Show i Bella Center i København.

Mesterskabet afholdes for 2. gang på Koldinghus, hvor de besøgende har mulighed for på allertætteste hold at se de dygtige guldsmede udfolde sig i det ædle håndværk - og i øvrigt sammenligne med de smykker, der netop nu udstilles på Koldinghus i udstillingen "Magtens smykker".