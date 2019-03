Over én voldsanmeldelse om dagen: Antallet af voldsanmeldelser er det højeste siden 2007

I 2018 modtog politiet 390 anmeldelser om vold, og det er mere end en fordobling siden 2013. Politiinspektør mener, at folk er blevet mindre tolerante over for vold.

Kolding: Politiet modtog sidste år 390 voldsanmeldelser i Kolding, og det er det højeste antal i politiets offentlige statistikbank. I statistikbanken er der tal tilbage fra 2007, og der findes ikke et år, hvor tallene er så høje, som de er i 2018. Ifølge politiinspektør Carit Andersen fra Sydøjstyllands Politi er antallet af anmeldelser ikke nødvendigvis et udtryk for, at der er kommet mere vold i Kolding. Han mener nemlig, at folk har fået mindre tolerance over for vold og er mere tilbøjelig til at anmelde det end førhen. - Jeg tror, at der er kommet en anden tendens til, at folk anmelder mere. Man vil finde sig i mindre, end man har villet tidligere. Det gælder også offentligt ansatte, og det betyder, at vi får afdækket nogle mørketal, forklarer Carit Andersen.

Antal voldsanmeldelser 2007: 282 anmeldelser

2008: 259

2009: 264

2010: 227

2011: 227

2012: 212

2013: 193

2014: 209

2015: 244

2016: 148

2017: 336

2018: 390



Kilde: statistik.politi.dk Antallet af anmeldelser har udviklet sig således:

Positivt Ifølge politiinspektøren sker under 20 procent af volden i nattelivet. Resten sker mellem folk, der har en relation til hinanden. Det kan være mellem familiemedlemmer eller folk, der på andre måder har noget at gøre med hinanden til hverdag. - Virkeligheden er, at det foregår mange andre steder end nattelivet. Det kan godt virke lidt dobbelttydigt, når jeg siger, at det er positivt, at folk anmelder mere. Det er en gammel kendt udfordring, at vold i hjemmet bliver inden for hjemmets fire vægge. På den måde er det positivt, at der kommer flere anmeldelser, hvis det er det, anmeldelserne afdækker, siger Carit Andersen. Men selvom hver under femte voldstilfælde sker i nattelivet, er vold under byture stadig et fokusområde for politiet. For det er nemlig noget, politiet til en vis grad kan kontrollere. - Det er der, vi har nogle muligheder for at gøre noget aktivt, og vi prøver også at skride hårdt ind i nattelivet. Det handler meget om at få stoppet folk i tide. Hvis vi kan stoppe nogle fra at begå vold ved klokken 01.00, er der større sandsynlighed for, at de ikke gør det klokken 04.00. Vi forsøger at være der fra starten, siger Carit Andersen.