Seks-stjernede anmeldelser i Politiken, Jyllands-Posten, JydskeVestkysten, Berlingske Tidende, Børsen og Kristelig Dagblad har været med til at gøre udstillingen på Koldinghus til et tilløbsstykke, som folk fra hele landet er kommet for at se. Foto: Kurt Aulbjerg

Sommeren i jubilæumsåret har været én lang parade for Koldinghus. 82.000 gæster har været indenfor siden åbningen, og interessen for at opleve udstillingen "Magtens smykker" er ikke ved at klinge af.

Kolding: Sommeren er ovre. Men på Koldinghus skinner solen stadig. For de seneste fire måneder er gæsterne strømmet ind på museet, som har haft sin bedste sommer siden år 1999. Cirka 82.000 gæster har besøgt Koldinghus i løbet af maj, juni, juli og august. Det er så mange, at der er kommet flere gæster i løbet af denne sommer, at det overgår samtlige tolv måneder i 2006. Dengang viste museet en udstilling med tjekkisk glas, og selv om det kan være spændende nok, kunne det altså langt fra hamle op med interessen for denne sommers satsning: "Magtens smykker". - Det er helt vildt. Vores formål har været at fejre Koldinghus' 750 års jubilæum på mange forskellige platforme, og jeg synes, at med vores tiltag er vi nået rigtig langt ud, siger slottets direktør, Thomas C. Thulstrup.

Besøgstal Fra maj til september har der været omkring 82.000 gæster på Koldinghus.



Maj: 12.652



Juni: 14.090



Juli: 22.562



August: cirka 32.000



13 procent af gæsterne er fra udlandet. Halvdelen af dem er fra Tyskland og Holland.



Sidste år havde Koldinghus et samlet besøgstal på 134.415 gæster.



Set over de seneste tre årtier havde museet sit hidtil bedste besøgstal i 1994 (over 202.000 gæster), og sit hidtil dårligste besøgstal havde slottet i 1988 (over 78.000 gæster).