Over 100 boliger på vej ved Koldings gamle sygehus

De nye ejere af det gamle sygehus på Engstien ved Vestre Ringgade er på vej med to nye bebyggelser nord og syd for de eksisterende bygninger. Politikerne er begejstrede.

I alt cirka 110 boliger ønsker projektudviklerne at etablere. Heraf skal 70-80 splinternye lejligheder placeres i to nye bebyggelser i op til fire etagers højde nord og syd for det nuværende gamle bygningskompleks.

Det er de nye ejere af det gamle sygehus og det tidligere Syddansk Universitet på Engstien, der har planer om at forvandle området til et boligområde i en kombination af helt nyt byggeri og de eksisterende, smukke gulstensbygninger fra 1880.

Det gamle sygehus på Engstien blev indviet i 1880 og er tegnet af arkitekt A.R. Gjellerup. De gule teglstensfacader med bånd af røde skifter, gavlpartierne og detaljerne over vinduerne får byggeriet til at minde om Københavns Kommunehospital, som arkitekt Christian Hansen tegnede i 1859 i byzantisk stil. Helt frem til 1960'erne blev Kolding Sygehus udvidet og ombygget mange gange. Senest af kongelig bygningsinspektør C.F. Møller fra Århus. Kilde: Huse og pladser i Kolding

Trafikken

Projektet kræver, at Kolding Kommune laver en ny lokalplan for området, og det er politikerne i plan-, miljø- og boligudvalget helt med på, fortæller udvalgsformand Birgitte Kragh (V).

Derfor har udvalget sagt ja til, at by- og udviklingsforvaltningen kan gå i gang med at lave det nødvendige plangrundlag.

- Vi er rigtig glade for, at der sker noget nu ved det gamle sygehus, for det har været noget tid undervejs. Vi vil jo rigtig gerne have flere boliger til midtbyen, og det er nogle spændende tanker, de har med de to ekstra bygninger, siger Birgitte Kragh.

Hun oplyser, at de trafikale forhold vil få særlig opmærksomhed i planlægningsarbejdet, fordi trafikken i forvejen er stor i området.

Andre udfordringer er at skaffe plads nok til parkeringspladser og udendørs opholdsarealer og sikre ordentlige til- og frakørselsforhold.

Området vil fortsat blive betjent fra Ålykkegade, og gennem gode sti- og gangforbindelser til og gennem området vil forvaltningen forsøge at skabe et godt alternativ til bilkørsel og et trafikalt velfungerende område.