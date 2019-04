Outletgrunden skal forvandles til grøn bydel med 500 boliger

- I Aarhus har det været grundlæggende at skabe et område med en stærk identitet, og dem, der har realiseret det, har vidst præcist, hvad det skulle ende med. Sådan skal det også være her, og nu synes vi, at vi har en god plan at arbejde videre med, siger udvalgsformand Birgitte Kragh (V).

Kolding: Udviklingen af forløbet langs åen i Aarhus er inspirationskilden den vision, som Kolding Kommune nu har klar for en kommende bydel med 400-500 boliger på de store parkeringsarealer på Holmsminde og Riberdyb, hvor det i årevis og indtil for nylig var planen at opføre et outletcenter.

Grøn park og p-hus

Nøgleordene i visionen for Kolding Å-bydelen er, at den skal være et område, hvor folk både har lyst til at bo, opholde sig og tage til for at mødes, og som Koldings borgere er stolte af, siger Birgitte Kragh.

- Vi kommer jo ikke længere kun i byen for at handle. Vi kommer for noget andet, og her har Kolding noget helt unikt at byde på med Koldinghus, det nye område, som vil udvikle sig ved havnen, og den her nye bydel ved åen. Det er tre store potentialer, mener hun.

Helt konkret kommer bygningerne i den nye bydel til at variere fra to til højst syv etager, og i stueetagerne bliver der plads til eksempelvis café, restaurant, galleri og fælleslokaler, som vil skabe liv i bydelen.

Og så bliver et grønt byrum langs åen et afgørende element i den nye bydel.

- Vi vil gerne skabe noget parklignende med rekreative mødesteder med offentlig adgang på arealerne ned mod åen og trække boligerne lidt væk fra åen. Ligesom i Aarhus, hvor åen også er åbnet op. Sådan bliver det også her, men omgivelserne bliver grønnere, siger Birgitte Kragh.

Det vil også være oplagt at kigge på sammenhængen til Søndergade, og mulighederne for at trække mere vand ind i området og gøre bydelen bilfri skal også overvejes, forklarer Birgitte Kragh.

- Nu har vi lagt de overordnede linjer, og så skal området udvikles i tæt samarbejde med kommende investorer og gennem borger- og brugerinddragelse, lover hun.

I det videre arbejde vil der være fokus på tilgængelighed i området blandt andet gode gang- og cykelstier.

Med i visionen er også planer om at bygge en ny bro, der binder Holmsminde- og Riberdyb-arealerne tættere sammen. Desuden ønsker politikerne, at der skal udvikles en ny indgang til tunnelen under jernbanen, som binder den nye bydel sammen med det kommende boligbyggeri Klostergården.

For at sikre parkeringskapaciteten i midtbyen, der modsvarer de knap 600 eksisterende p-pladser på Holmsminde og Riberdyb og det behov, der opstår med de nye boliger, er ét eller flere p-huse også på tegnebrættet.

Økonomiudvalget tager på sit møde den 23. april stilling hvilken udbudsform, der skal være afsættet for at realisere den nye bydel.