Orloff Firmatøj har købt bid af konkurrent og rykker i nyt og større domicil

- De har en kundeporteføjle, der er interessant for os, og så får vi et kompetenceløft, fordi Gottfred Petersen har været dygtige til at sælge og formidle viden om personlige værnemidler. Det er blandt andet høreværn, beskyttelse af øjne og faldsikringer. Det er noget, vi altid gerne vil gøre noget mere ved. Men vi har ikke haft de rette kompetencer, og nu køber vi os til kompetencerne, siger Dan Jensen, der er administrerende direktør i Orloff Firmatøj.

Moderne butik

Virksomheden har base i Odense, men Orloff Firmatøj har også afdelinger i København, Aarhus og Kolding, hvor man i 2020 flytter ind i et nybygget domicil.

- Det er ni år siden, at vi etablerede os i Kolding, og nu har vi brug for noget mere plads og et bedre afsæt til at udvikle os, så vi bygger et nyt domicil på Albuen meget tæt på, hvor vi allerede bor i dag. Her får vi 1400 kvadratmeter mod de 700 kvadratmeter, vi har i dag, siger Dan Jensen.

Virksomheden har indgået en lejekontrakt på 10 år, og forventer at flytte ind i det nye domicil i løbet af marts og april 2020.

- Kolding og Trekantområdet og hele det sydjyske er et område med fornuftig vækst, hvor blandt andet Google bygger i Fredericia. Nu har Facebook godt nok opgivet planerne om at bygge i Esbjerg, men det er fortsat et område med en fornuftig vækst, så nu har vi besluttet at bygge en meget moderne butik, siger Dan Jensen.