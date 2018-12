Opråb til forældre efter elevers ringere læsefærdigheder: I skal få jeres børn til at læse mere

Børn og unge læser så lidt derhjemme, at mange af dem ikke bliver dygtige og sikre læsere, fortæller læsekonsulent og læsevejleder. De opfordrer forældre til at komme mere på banen og stille krav om læsning af skønlitteratur - også når børnene bliver store.

Kolding: Det kniber med at finde bøgerne frem for en del af eleverne på Koldings folkeskoler, når de kommer hjem fra skole.

Konsekvensen er, at for mange af Koldings elever ikke bliver dygtige og sikre læsere. Det kan man blandt andet konstatere i sidste skoleårs læseprøver i 1., 4. og 7. klasserne, hvor der er markant tilbagegang i læsefærdighederne.

Derfor må både skole og forældre mere på banen for at få eleverne til at få læst tilstrækkeligt med skønlitteratur, forklarer kommunens læsekonsulent, Lotte Koefoed Jensen.

- Eleverne læser ikke nok selv, og det skal der til for at blive gode læsere. Vi har også en hypotese om, at der heller ikke bliver læst nok højt for de mindre børn. I undersøgelser om læsning svarer børn, at de gerne ville læse mere, men at de ikke har tid. Deres tid går med sociale medier, og det tager tiden fra dem. At få dem til at læse mere skal ske i et samarbejde mellem forældre og skole. Men de voksne er nødt til at opfordre til og stille krav til, at de bytter noget af tiden med digitale medier ud med skønlitteratur, siger Lotte Koefoed Jensen.

Hvorfor kan bøgerne ikke hamle op med de digitale medier?

- De er jo slik for hjernen. Det, børn og unge har brug for at kunne, er dybdelæsning - at kunne fordybe sig. Det er ikke nok at læse sms'er, siger Lotte Koefoed Jensen.