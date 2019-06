Oplev svedig blues-rock ved årets første Sommer ved Søen koncert

Kolding: Årets første udgave af Sommer ved Søen nærmer sig med hastige skridt. Det er på torsdag 27. juni, sommerkoncerterne indledes, og i år sker det med Thorbjørn Risager & The Black Tornado på scenen. Her kan publikum forvente en omgang rå og svedig blues-rock med sanger og guitarist Thorbjørn Risager helt i front.

Han dannede bandet i 2003, da han bad nogle af sine favorit-musikere om at spille fast sammen med ham. Siden er det blevet til ti plader og mere end 700 koncerter i over 20 lande, heraf rigtig mange i Danmark og vores nabolande.

- Det her er et navn, der er kendt i blueskredse, men selvom man ikke kender dem, så vil man få en god oplevelse, garanterer Lise Jelsbak fra MusikKolding.

Hun forudser, at der vil komme mange for at opleve Thorbjørn Risager & The Black Tornado, og derfor skal publikum ikke forvente at kunne sidde ned på koncertpladsen.

Koncerten starter kl. 19. Pladsen åbner kl. 18. Der er gratis adgang, og man støtter arrangementet ved at købe drikkevarer på koncertpladsen.